Prvý prípad opičích kiahní variantu Clade I potvrdili vo Švédsku.

Vo Švédsku vo štvrtok potvrdili prvý prípad opičích kiahní (mpox) závažnejšieho variantu Clade I.

Ide o prvý prípad tohto variantu diagnostikovaný mimo afrického kontinentu.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v súvislosti so šírením ochorenia opičích kiahní v afrických štátoch.

Prečo je to dôležité: Generálny riaditeľ WHO v stredu povedal, že súčasná situácia je niečo, čo by sa malo týkať nás všetkých, pretože potenciál ďalšieho šírenia v Afrike a mimo nej je veľmi znepokojujúci. Vírus po niekoľkých hodinách potvrdili už aj v Európe.

Citát: „V popoludňajších hodinách sa nám potvrdilo, že vo Švédsku máme jeden prípad závažnejšieho typu mpox, takzvaný Clade I,“ uviedol na tlačovej konferencii švédsky minister zdravotníctva Jakob Forssmed.

Širší kontext: Opičie kiahne (mpox) sú infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša pri blízkom kontakte. Majú symptómy podobné chrípke, pričom spôsobujú aj hnisajúce vyrážky. Väčšina prípadov má mierny priebeh, avšak toto ochorenie môže aj zabíjať.



Z Konžskej demokratickej republiky (KDR) sa začal najskôr šíriť endemický kmeň ochorenia známy ako Clade I. No zdá sa, že blízkym kontaktom medzi ľuďmi, predovšetkým deťmi, sa začal šíriť nový variant známy ako Clade Ib.



Opičie kiahne sa prvýkrát objavili v KDR v roku 1970. V máji 2022 sa celosvetovo prudko rozšíril počet infekcií a WHO taktiež pristúpilo k vyhláseniu ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu, ktorý trval do mája 2023.

Vírus sa šíri vo viac ako desiatich afrických krajinách, pričom potenciál ďalšieho šírenia v Afrike a mimo nej je podľa generálneho riaditeľa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa veľmi znepokojujúci.