Mariam Szyja odstúpila z kandidátky koalície SPOLU a súčasne aj z KDL-ČSL.

Kandidátka českej politickej koalície SPOLU a členka strany KDU-ČSL Mariam Szyja predáva na platforme Patreon nahé fotky, informuje seznamzpravy.cz.

Politička ponúkala portréty, fotografie celej postavy, ale aj nahé snímky za mesačný poplatok vo výške 30, 140 alebo 440 českých korún.

Podľa strany ide o umelecké snímky, o ktorých ich politička informovala.

Szyja odstúpila z kandidátky koalície SPOLU a súčasne aj z KDU-ČSL.

Citáty:„Plus size, vnadná a kučeravá žena. Nie som modelka, ale je to moje hobby. Každý utorok fotografie zadarmo. Budem rada, keď mi dáte like,“ píše politička v popise na platforme, kde predávala fotografie.





„Rozhodne to nie je v súlade s konzervatívnymi hodnotami našej strany. Je to pre mňa šokujúce a budeme to v strane riešiť,“ povedal člen KDU-ČSL Lukáš Curyla.





„O umeleckých fotkách na webe, kde je explicitne zakázaná prezentácia pornografie, vieme. Pani doktorka nás sama už skôr o tom, že jej koníčkom je umelecká fotografia, informovala. Ide o umelecké fotky, ktoré naša členka nikomu nepredáva a tieto webové stránky nie sú ani voľne dostupné,“ reagoval hovorca strany David Jirušek. Tomuto vyjadreniu odporujú pravidlá a podmienky užívania stránky Patreon.





Širší kontext: Szyja vystupuje pod prezývkou. S predávaním fotografií začala v polovici januára 2024. Nahé fotky nafotila v prírode, v ateliéri, v hoteli, na motorke či vo vlastnej kuchyni.





Prečítaj si aj tieto články: