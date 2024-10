Premiér hovorí o celoplošnom odstrele medveďov. Situáciu by rád vyriešil „typicky po slovensky“, no bojí sa následkov z Bruselu

Robert Fico vyzval miestne orgány vyhlasovať mimoriadnu situáciu pri výskyte medveďa.

Predseda vlády Robert Fico vyzval miestne orgány v regiónoch Slovenska, aby pri nežiaducom výskyte medveďa hnedého vyhlasovali mimoriadnu situáciu. Vytvoria tým podmienky na nevyhnutné zníženie počtu medveďov.

„Niekto by si mohol povedať, že situáciu vieme vyriešiť celoplošným odstrelom, že pošleme do lesov stovky poľovníkov a problém si tak po svojom, typicky po slovensky vyriešime. A mne by sa to aj páčilo, ale sme v Európskej únii a nerád by som kvôli medveďom čelil ďalším hrozbám, že nám Európska komisia zastaví európske fondy,“ vyhlásil.

V súvislosti so sobotňajším tragickým stretom s medveďom v obci Hybe, ktorý neprežil jeden muž, dá minister životného prostredia Tomáš Taraba preveriť konanie Štátnej ochrany prírody za uplynulé mesiace.

Chce zistiť, či neprišlo k nejakému podceneniu situácie na lokálnej úrovni. Uviedol to v sobotu na sociálnej sieti. Avizoval, že v prípade, ak by sa podcenenie situácie potvrdilo, vyvodí aj personálne dôsledky.





Tento rok podľa neho prišlo na základe nových pravidiel k odstreleniu už 71 medveďov, kým priemer za uplynulé roky nebol ani desať kusov.