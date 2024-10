Slovenský hydinársky trh vo veľkom ovplyvňuje vtáčia chrípka.

Najväčší slovenský producent vajec, spoločnosť Novogal, čelí vážnym následkom vtáčej chrípky, informujú TV Noviny.

Na farme v Dvoroch nad Žitavou musia zlikvidovať celý chov nosníc, čo viedlo k stiahnutiu vajec z distribúcie. Veterinárna správa v Nových Zámkoch rozhodla, že na farme nesmie zostať ani jeden vták, aby sa predišlo ďalšiemu šíreniu nákazy.

Predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu, Martin Krajčovič, varoval, že výpadok vajec z najväčšej slovenskej farmy môže zvýšiť tlak na ceny, najmä ak sa výpadok nepodarí nahradiť z okolitých krajín. Vianočná sezóna so zvýšeným dopytom po vajciach tak môže byť pre zákazníkov ešte náročnejšia.

Citát:„Výpadok bude značný a to sa buď nahradí zahraničnou produkciou, alebo akonáhle by nebolo na európskom trhu dostatok vajec, aby sa takýto výpadok na Slovensku z okolitých krajín nahradil, tak to zvýši tlak na cenu,“ vyjadril sa Krajčovič.

Širší kontext: Početné prípady vtáčej chrípky zasahujúce do produkcie vajec v Európe ovplyvňujú aj slovenský trh. Miestni obyvatelia Dvorov nad Žitavou, ktorí sú súčasťou trojkilometrového ochranného pásma, musia spísať zoznamy hydiny a exotického vtáctva, ktoré doma chovajú. Niektorí z nich plánované chovy sliepok odložili, pričom pociťujú obavy z dopadu na pracovné miesta a miestne zásobovanie.

