Jeden zo zdrojov uviedol, že pôjde o vysokopostaveného predstaviteľa s veľkou dôveryhodnosťou.

Novozvolený americký prezident Donald Trump už onedlho vymenuje svojho mierového vyslanca pre Ukrajinu, ktorý bude viesť rokovania o ukončení vojny s Ruskom. Jeden zo zdrojov uviedol, že pôjde o vysokopostaveného predstaviteľa s veľkou dôveryhodnosťou.

Jeho úlohou bude nájsť riešenie a dospieť k mierovému urovnaniu vojny na Ukrajine, dodal. Podľa Fox News sa očakáva, že by nemalo ísť o platenú pozíciu.

Trump trvá na tom, že by mohol vojnu na Ukrajine ukončiť v priebehu „jedného dňa“, a to možno ešte pred nástupom do funkcie. Už počas predvolebnej kampane kritizoval rozsah americkej podpory pre Kyjev.

Niektorí poradcovia podľa Fox News údajne nabádajú Trumpa, aby tlačil na Ukrajinu k súhlasu s podmienkami, ktoré by viedli k zmrazeniu frontovej línie vytvorením 800-kilometrovej demilitarizovanej zóny a umožnili Rusku ponechať si nezákonne obsadené územie Ukrajiny.



Zaznievajú aj návrhy, aby Kyjev súhlasil s tým, že sa nebude najbližších 20 rokov usilovať o členstvo v NATO. Kritici tohto plánu to podľa konzervatívnej televízie považujú za ústupok ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.