Vyšetrovateľ Jack Smith vzniesol svoju požiadavku.

Špeciálny vyšetrovateľ Jack Smith požiadal v pondelok americký federálny súd, aby zrušil trestný prípad týkajúci sa novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa vo veci snáh o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb v roku 2020 vzhľadom na jeho blížiaci sa návrat do Bieleho domu po víťazstve v tohtoročných voľbách.

Smith sa odvolal na dlhoročnú prax amerického ministerstva spravodlivosti, že prezidenti USA sú počas výkonu funkcie chránení od trestného stíhania.

Špeciálny vyšetrovateľ predtým vzniesol žaloby voči Trumpovi v dvoch osobitných prípadoch vo veci ohrozovania integrity volieb a národnej bezpečnosti.

Voči Trumpovi sa spustilo vyšetrovanie po útoku davu na Kapitol 6. januára 2021. Trumpovi sympatizanti chceli útokom zmariť oficiálny proces potvrdenia volebného víťazstva Joea Bidena. Trump bol v tomto prípade obvinený zo zločineckého sprisahania.



Americké ministerstvo spravodlivosti od 70. rokov minulého storočia zastáva postoj, že stíhanie úradujúceho prezidenta by bolo v rozpore s ústavou, keďže by to obmedzovalo riadny výkon jeho funkcie. Ako tvrdí prokuratúra, ústava vyžaduje stiahnutie obvinení voči zvolenému prezidentovi ešte pred jeho inauguráciou.



Trump, ktorý obvinenia v oboch prípadoch odmietal, ešte v októbri avizoval, že okamžite po prevzatí funkcie 20. januára 2025 Smitha odvolá.