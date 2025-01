Nový štátny znak vyvolal viaceré reakcie.

Český dirigent a skladateľ Varhan Orchestrovič Bauer sa vyjadril k novej slovenskej hymne. Novú verziu z dielne Oskara Rózsu označil za „humpolácku“ a nedostatočne premyslenú.

Podľa jeho slov nová verzia „nerešpektuje pôvodnú harmóniu a vrátila sa k bezobsažnému silovému primitivizmu“, informuje Plus Jeden Deň.

Citát: „Basová linka v tube o tri oktávy nižšie než melódia na pasáži ‚…Slováci ožijú…‘ znie veľmi zle. Celkovo to vďaka pomalému tempu pôsobí ťažko a beznádejne. Smútok prevláda, no žiadna radosť. Na konci to celé ešte viac zťažkne, čo je už naozaj príliš. Jediný zaujímavý prvok je G dur namiesto G mol na záver s fujarou, ale jeden akord naozaj nevynahradí celkovú ťažkopádnosť,“ vyjadril sa umelec.

Širší kontext: Obyvatelia Slovenska privítali rok 2025 premiérou novej štátnej hymny. Nový štátny znak vyvolal viaceré reakcie. Rózsa na Telegrame napísal, že si váži podporu, pozitívne reakcie a postrehy Slovákov. V príspevku dodal, že jeho osobný príbeh s hymnou už bude asi navždy poznačený gučou v hrdle a slzami v očiach.

Nové znenie hymny je podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej „slávnostnejšie, slnečnejšie, má viac eufórie“. Podľa advokáta Adama Kvasnicu je zmluva o novej hymne neplatná. Dôvodom sú štátne symboly a tradičné ľudové diela, ktoré nepodliehajú autorskému zákonu.

Kritikou na novú hymnu nešetril napríklad šéf opery Jihočeského divadla Tomáš Ondřej Pilař, ktorý ju prirovnal k metalovej verzii Pirátov z Karibiku. Opačný názor však má Vratko Rohoň z Iné Kafe, ktorý tvrdí, že nová verzia posunula hymnu na vyšší level.

