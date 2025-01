Robert Fico pripúšťa predčasné voľby alebo rekonštrukciu vlády

Kritika smeruje na SNS a Hlas, ktorých poslanci spôsobujú vážne problémy pri schvaľovaní zákonov.

Ak si koaličné strany Hlas-SD a SNS nevyriešia spory vo svojich stranách, budeme musieť ísť do predčasných volieb, tvrdí Premiér Robert Fico. V relácii na TA3 otvorene priznal, že vládna koalícia čelí vážnym problémom so stabilitou.

Situácia v parlamente je komplikovaná, keďže koalícia nemá garantovanú podporu 76 poslancov. Ak sa táto situácia nezmení, podľa Fica prichádzajú do úvahy dve možnosti: predčasné voľby alebo rekonštrukcia vlády.

Fico kritizoval svojich koaličných partnerov SNS a Hlas za ich neschopnosť zabezpečiť podporu v parlamente. SNS má tri ministerstvá, ale len malý počet poslancov, ktorí nie vždy podporujú vládne návrhy. Podobné problémy má aj Hlas, ktorého poslanci často rebelujú voči koaličným dohodám. Premiér zdôraznil, že vládnutie na základe individuálnych dohôd nie je udržateľné.

Riešenie krízy vidí Fico v dvoch alternatívach. Prvou sú predčasné voľby, ak parlament nebude schopný prijímať zákony. Druhou je otvorenie koaličnej zmluvy a prispôsobenie rozdelenia moci tak, aby reflektovalo reálne pomery v parlamente. Premiér naznačil, že rozhodnutie by malo padnúť najneskôr do marca. Zároveň zdôraznil, že jeho prioritou je, aby vláda vydržala až do roku 2027.