Trump vyhlásil, že clá vo výške 10 % na čínske produkty by mohli platiť už od 1. februára.

Americký prezident Donald Trump v noci na stredu varoval Európsku úniu, že na ňu uvalí clá, ak nepríde k náprave nevyváženosti obchodovania so Spojenými štátmi. Číne zároveň pohrozil uvalením cla vo výške desať percent, ktoré sa môže začať uplatňovať už od 1. februára. „Správajú sa k nám veľmi, veľmi zle, preto sa nevyhnú clám. Ak to neurobíme, nedosiahneme férovosť,“ vyhlásil Trump v Bielom dome pred zástupcami médií deň po svojom uvedení do úradu.

Trump v predchádzajúci deň vyhlásil, že EÚ neimportuje dostatok amerických produktov, preto „to napraví“ uvalením ciel na importované produkty alebo tlakom na zvýšenie objemu nákupu ropy a zemného plynu. Americký prezident v noci na stredu opätovne pohrozil uvalením cla vo výške 10 % na produkty z Číny, pretože „posielajú do Mexika a Kanady fentanyl“. Ako dátum možného zavedenia uviedol 1. február.

Trump v minulosti uviedol rovnaký dátum uvalenia ciel vo výške 25 % na Kanadu a Mexiko, ktoré obvinil z toho, že sa im nedarí zastaviť nelegálnu migráciu a pašovanie fentanylu do USA. Mexiko, Čína a Kanada sú pritom podľa oficiálnych údajov najväčšími exportérmi produktov do USA.

V pondelok sa Trump zaviazal okamžite prepracovať americký obchodný systém a prisľúbil „uvaliť na cudzie krajiny clá a dane na obohatenie našich (amerických) občanov“. Podpísal nariadenie, podľa ktorého majú úrady preskúmať celú škálu obchodných problémov vrátane deficitov, nekalých praktík a manipulácií s deficitom. Na základe výsledkov vyšetrovaní následne môžu byť uvalené ďalšie clá.