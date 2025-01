Prečo je to dôležité: V Rumunsku budú v máji 2025 opakované prezidentské voľby. Dôvodom sú informácie tajných služieb, že volebnú kampaň ovplyvňovalo Rusko. V prvom kole zvíťazil práve Georgescu.

Citát: „Svet sa mení. Hranice sa budú meniť. Ak by sa nezmenili, kde by sme boli? Máme tú Severnú Bukovinu, ktorá je zaujímavá. Máme Budžak, máme Severný Maramureš, že? Z bývalého, ako sa to volalo? Zakarpatie!“ vymenoval regióny, o ktoré má záujem.

Širší kontext: Ústavný súd výsledky prvého kola anuloval len dva dni pred druhým kolom. Investigatívny rumunský portál Snoop.ro neskôr prišiel s informáciou daňového úradu, že konkurenčná Národná liberálna strana si v prospech Georgescu na TikToku objednala nepriamu, avšak rozsiahlu kampaň s využitím viac než stovky influencerov.

PR agentúra sa však dištancovala od toho, že robila kampaň Georgescovi. Georgescu odsúdil anulovanie volieb ako „formalizovaný štátny prevrat“.

Ukraine is a "fictitious state and its division is inevitable".



A far-right pro-Russian Romanian politician, Călin Georgescu, said this in a recent interview, though normally you would hear such things on Russian state TV.



The presidential candidate also said that Bukovina and… pic.twitter.com/baG4qw7ZtQ