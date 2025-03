Musk poslal odkaz poľskému ministrovi: „Buď ticho, malý muž“

Musk, Sikorski a Rubio mali na sieti X kontroverziu o systéme Starlink.

Miliardár a poradca amerického prezidenta Elon Musk v nedeľu ubezpečil, že ukrajinská armáda bude mať naďalej prístup k životne dôležitému satelitnému systému Starlink, ktorý prevádzkuje jeho spoločnosť SpaceX.

V inom príspevku v ten istý deň Musk krátko predtým uviedol, že jeho systém Starlink je chrbtovou kosťou ukrajinskej armády a keby ho vypol, celá jej frontová línia by skolabovala.

Na tento príspevok reagoval na sieti X poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski, ktorý uviedol, že poľské ministerstvo pre digitalizáciu platí za Starlink pre Ukrajinu okolo 50 miliónov dolárov ročne.

Citáty: „Ak ponecháme bokom etiku toho, že sa niekto vyhráža obeti agresie - ak sa ukáže, že SpaceX je nespoľahlivý poskytovateľ, budeme nútení hľadať iných dodávateľov,“ konštatoval Sikorski.



Musk odpovedal príspevkom, v ktorom napísal: „Buď ticho, malý muž. Platíte nepatrný zlomok nákladov. A za Starlink neexistuje nijaká náhrada.“



Do slovnej prestrelky sa zapojil aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý takisto na sieti X Sikorskému odkázal: „Nevymýšľajte si. Nikto sa nevyhrážal, že odreže Ukrajinu od Starlinku. A poďakujte sa, pretože bez Starlinku by Ukrajina túto vojnu už dávno prehrala a Rusi by teraz boli na hraniciach s Poľskom.“



Širší kontext: Starlink je satelitná sieť, ktorá poskytuje prístup na internet aj vo veľmi odľahlých oblastiach sveta. Po začiatku invázie ruských síl vo februári 2022 Musk istý čas poskytoval Starlink Ukrajine zadarmo. Ukrajinská armáda ho používa pri obrane proti ruskej agresii a často je jediným prostriedkom komunikácie na fronte.



Po nedávnom konflikte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským nariadil šéf Bieleho domu Donald Trump dočasné prerušenie americkej vojenskej pomoci Ukrajine. Jeho administratíva pozastavila tiež zdieľanie spravodajských informácií s Kyjevom a prístup k satelitným záberom spoločnosti Maxar, čo viedlo k obavám, že ukrajinské jednotky už nebudú mať prístup ani k Starlinku.

