Oscarového režiséra Hamdána Ballála zbili izraelskí osadníci na Západnom brehu.

Izraelskí osadníci v pondelok na okupovanom Západnom brehu Jordánu napadli a zbili Palestínčana Hamdána Ballála. Je to jeden z režisérov oscarového dokumentu Žiadna iná krajina (No Other Land). Následne ho zadržala izraelská armáda.



Podľa organizácie Center for Jewish Nonviolence desiatky osadníkov zaútočili na palestínsku dedinu Susíja v oblasti Masafer Jatta na juhu Západného brehu. Na mieste ničili majetok Palestínčanov, s ktorými sa dostali do konfrontácie.



Jedným z účastníkov potýčky bol aj oscarový režisér, ktorého osadníci poranili na hlave. V čase, keď mu zranenia ošetrovali zdravotníci, Ballála zadržali izraelské sily. Nie je bezprostredne známe, kde sa momentálne nachádza.

Film získal Oscara za najlepší dokument

Dokument Žiadna iná krajina získal tento rok Oscara za najlepší dokumentárny film. Na snímke spolupracovali izraelskí i palestínski tvorcovia. Opisujú príbeh palestínskeho aktivistu a novinára Básila Adru, ktorý napriek riziku zadržania dokumentuje ničenie svojho rodného mesta v oblasti Masafer Jatta.

Mesto búrajú izraelskí vojaci, ktorí ho plánujú využiť ako výcvikovú zónu. Okrem Ballála a Adru film režírovali aj dvaja izraelskí režiséri Juval Abrahám a Ráchel Szorová.