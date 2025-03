Výstavbu predpokladajú v období od októbra 2026 až októbra 2028.

Mesto Bratislava chce rozšíriť električkovú trať až k Letisku Milana Rastislava Štefánika. Vedenie mesta pripravuje výstavbu Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Ružinov. Predĺženie by nastalo od obratiska Astronomická k budúcej železničnej zastávke (TIOP) Ružinov.

Mesto v predloženom zámere navrhlo dva varianty prvej etapy predĺženia električkovej trate. „Varianty sa líšia najmä v návrhu obratiska pri TIOP Ružinov. Vedenie trate od obratiska Astronomická ponad železnicu a pozdĺž Hornbachu je až na malé odlišnosti v oboch variantoch prakticky rovnaké. V prvom variante je dĺžka trate 995 metrov, v druhom 773 metrov,“ informujú.

Výstavbu predpokladajú v období od októbra 2026 do októbra 2028. „Závisieť to však bude od získania potrebných povolení, vypracovania projektovej dokumentácie a získania financovania,“ uviedli. Predpokladané náklady na výstavbu by v oboch variantoch vyšli na úroveň 40 miliónov eur.

