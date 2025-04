VIDEO: Explózia zabila ruského generála. Smrť spôsobil výbuch auta

Pri výbuchu auta v ruskom meste Balašicha v Moskovskej oblasti zahynul pravdepodobne vysokopostavený ruský vojenský dôstojník. Ruské spravodajské médiá identifikovali obeť ako Jaroslava Moskalika. Ide údajne o zástupcu vedúceho Hlavného operačného riaditeľstva Generálneho štábu ruskej armády.

🇷🇺CAR EXPLOSION KILLS ONE IN MOSCOW SUBURB



A Volkswagen exploded in a residential yard in Balashikha, tearing off the roof and torching the vehicle.



Preliminary reports say it could have been a bomb - possibly a targeted elimination.



Russia's "mystery explosions" streak…