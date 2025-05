Miestni predstavitelia odmietli americké požiadavky.

Úradníci americkej ambasády v Štokholme dali plánovaciemu úradu mesta 10 dní na podpísanie dohody. Podľa nej by švédski predstavitelia museli dodržiavať americké antidiskriminačné zákony a vyhnúť sa DEI politikám, ktoré by im odporovali. Dohoda by sa týkala aj firiem spolupracujúcich s americkou ambasádou, informuje Newsweek.



Viceprimátor pre mestské plánovanie Jan Valeskog uviedol, že mesto dohodu nepodpíše. „Očakávam, že ambasáda stiahne túto bizarnú požiadavku. Ľudia v Štokholme a vo Švédsku sú prekvapení a nahnevaní, že prezident Trump sa snaží bojovať proti diverzite, rovnosti a inklúzii v našej krajine. Naopak, sú to hodnoty, za ktorými stojíme,“ vyhlásil. Podobné požiadavky dostali aj iné európske mestá. Francúzski úradníci v marci reagovali stručne: „To neprichádza do úvahy.“