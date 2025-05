Slováci patria medzi najviac pracujúcich v Európskej únii. V rebríčku nás predbehlo len niekoľko krajín (+ graf)

Slovenskí zamestnanci odpracujú v priemere 37,9 hodiny týždenne, čo je viac než priemer celej Európskej únie.

Najnovšie údaje Eurostatu za rok 2024 ukazujú, že Slováci patria medzi najpracovitejších zamestnancov v Európskej únii. Kým priemer EÚ je 36 hodín týždenne, na Slovensku je to 37,9. To nás radí tesne nad Česko (37,8) a Maďarsko (37,4), no stále pod Poľsko (38,9).

Absolútnym lídrom je Grécko s 39,8 hodinami týždenne. Na opačnom konci rebríčka sú Holanďania s priemerom len 32,1 hodiny. Medzi „najlajdáckejších“ susedov Slovenska sa radí Rakúsko, kde sa pracuje len 33,9 hodiny za týždeň.

Rozdiely sú viditeľné aj podľa sektorov. Najdlhšie sa pracuje v poľnohospodárstve, ťažbe a stavebníctve – až do 41 hodín týždenne. Kratšie týždne majú ľudia vo vzdelávaní, umení a domácnostiach, kde sa niekde pracuje aj pod 30 hodín.