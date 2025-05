Ministerstvo zdravotníctva navrhuje zákaz solárií pre osoby do 18 rokov kvôli karcinogénnym rizikám UV žiarenia.

Ministerstvo zdravotníctva plánuje zakázať používanie solárií pre mladistvých do 18 rokov kvôli preukázanému karcinogénnemu riziku UV žiarenia.

Tento návrh je súčasťou novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú ministerstvo predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Mladí ľudia sú podľa rezortu v riziku viac, pretože ich pokožka je tenšia a citlivejšia a nedokáže produkovať dostatok pigmentu na ochranu pred UV lúčmi.

Citát: „Pri používaní solária je organizmus vystavený pôsobeniu umelých zdrojov UV žiarenia. Toto žiarenie je na základe aktuálnych vedeckých poznatkov klasifikované Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny ako dokázaný karcinogén pre ľudí, teda faktor, ktorý predstavuje zdravotné riziko,“ vysvetlilo ministerstvo.

Širší kontext: Ďalšie zmeny zahŕňajú zavedenie nových epidemiologických pojmov, povinnosť obcí vykonávať jarnú a jesennú deratizáciu, aktívny dohľad nad nozokomiálnymi nákazami a rozšírenie zoznamu hlásených prenosných ochorení.

Pravidlá sa majú upraviť aj pre výživové doplnky, organizovanie hromadných podujatí a kozmetické výrobky. Vypúšťa sa výnimka na uvedenie kozmetického výrobku na trh, ktorý testovali na zvieratách alebo ktorý obsahuje takúto zložku.

Sprísnia sa aj požiadavky pre zariadenia spoločného stravovania, ktoré musia udržovať minimálnu teplotu vody a zabezpečiť, že do priestorov nebudú mať prístup zvieratá. Väčšina zmien by mala vstúpiť do platnosti od decembra 2025, niektoré od januára 2030.

