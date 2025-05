Letné tábory na Slovensku zdražujú. Pozri si, ako ušetriť a kde hľadať najlepšie ponuky

Ceny letných táborov stúpli o 15-25 % za tri roky.

Letné tábory pre deti môžu byť finančne náročné. Denné tábory bez ubytovania stoja rodičov týždenne medzi 100 a 200 eurami. Ak však ide o pobytové tábory s ubytovaním a stravou, náklady môžu dosiahnuť až 500 eur. Ceny táborov za posledné tri roky vzrástli o 15 až 25 percent kvôli inflácii a rastúcim prevádzkovým nákladom. Tieto výdavky sú pre mnoho rodín finančnou výzvou.

Rodičia, ktorí chcú svoje deti poslať na letné tábory, by sa mali pripraviť vopred. Dve deti v rôznych táboroch cez leto môžu spolu stáť aj 1 000 eur. Táborové miesta sú často vypredané už na jar, keďže niektoré ponúkajú výrazné zľavy za skoré prihlásenie. Najväčší výber je v ponukách vo februári a marci, kedy sú zľavy medzi 5 a 20 percentami. V apríli a máji sú ešte dostupné možnosti, ale populárne tábory rýchlo miznú. Jún môže byť riskantný, pretože sa tábory vypredávajú a sú k dispozícii len za plnú cenu alebo so zaradením na čakaciu listinu.

Ako sa pripraviť na táborové výdavky?

Monika Dudášová zo spoločnosti Partners radí rodičom vytvoriť si takzvanú letnú rezervu, čo je sporiaci účet, na ktorý si počas roka ukladajú peniaze. „Ak chceme, aby nás leto finančne neprekvapilo, odporúčam rodičom odkladať si počas roka bokom, pri jednom dieťati ideálne 30 až 60 eur mesačne,“ hovorí Dudášová, a dodáva, že pri dvoch deťoch je potrebný dvojnásobok. Sporiť by rodičia mali začať už v septembri, aby do júna mali pripravené peniaze bez zásahu do rodinného rozpočtu.

Rodičia môžu na detské tábory využiť aj rekreačné poukazy, pokiaľ ide o pobytový program na Slovensku. Je potrebné doložiť faktúru s menom dieťaťa a údajmi o pobyte. Príspevok môže dosahovať 275 eur v prípade zamestnancov firiem s viac ako 49 pracovníkmi.

Existuje množstvo možností, ako znížiť náklady na letné tábory. Odborníčka odporúča kombinovať typy táborov a využívať mestské a samosprávne tábory, ktoré sú často dotované. Školské, skautské, športové a folklórne tábory majú často priaznivejšie ceny. Na cenovo dostupné denné tábory bez prespávania sa odporúčajú mladšie deti.

Pri výbere tábora je dôležité dôkladne skontrolovať zmluvné a storno podmienky. Mnohé tábory ponúkajú doplnkové služby ako výlety, tričká a športovú výstroj, ktoré nemusia byť zahrnuté v základnej cene. Pri drahších táboroch sa oplatí zvážiť storno poistenie, ktoré môže kryť nečakané zmeny plánov.

Kde sa dá nájsť cenovo dostupný tábor?

Na stránke detsketabory.info.sk je filter, kde sa dá zvoliť kraj, dátum, cena a vek dieťaťa. Podľa týchto údajov vám nájde tábor, ktorý bude presne podľa tvojich požiadaviek a možností.

Ďalšia stránka na hľadanie táborov je Zoznam.sk. Tu nájdeš abecedný zoznam všetkých škôl, akadémií, agentúr, cestovných kancelárií a centier, ktoré tábory organizujú.

