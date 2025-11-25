Ide o historicky prvú kamennú predajňu LELOSI v zahraničí.
V bratislavskom obchodnom centre Eurovea otvorili novú kamennú predajňu obľúbenej slovinskej módnej značky LELOSI, ktorá je Slovenkám známa predovšetkým športovou a pohodlnou módou.
Spoločnosť zákazníkov potešila otváracími zľavami, ktoré potrvajú až do 27. novembra, darčekmi k nákupu a atraktívnym kolesom šťastia. Nová predajňa LELOSI sa nachádza na -1. poschodí.
„Otvorenie našej prvej predajne mimo domovskej krajiny pre nás veľa znamená – je to sen, ktorý v sebe nosíme už dlho. A je to naozaj správny pocit, že sa tento sen začína práve tu, v Bratislave. Pri vstupe na Slovensko sme hľadali destináciu so silným footfallom, moderným prostredím a jasnou zákazníckou identitou – a Eurovea bola prirodzenou voľbou,“ uviedol Matej Slapnik, generálny riaditeľ LELOSI.
Dejan Šilar doplnil: „Otvorenie našej prvej predajne na Slovensku je pre nás skutočne výnimočným momentom. Sme nadšení, že môžeme privítať našich slovenských zákazníkov osobne a ponúknuť im priestor, kde môžu vidieť, dotknúť sa a vyskúšať si naše kolekcie z prvej ruky. Mnohé z našich kúskov sú tu už obľúbené a teraz si návštevníci môžu vychutnať plný zážitok LELOSI v osobnom, interaktívnom a inšpiratívnom prostredí jedného z najnavštevovanejších centier na Slovensku.“