Ukrajinci postavili ponorku Kronos, ktorá unesie 11 ľudí, otočí sa na mieste, pod vodou vydrží dva dni a má šesť torpéd.

Hybridná útočná ponorka Kronos vznikla v Emirátoch, no jej tvorcovia pochádzajú z Ukrajiny. Kvôli vojnovému stavu, nedostatku komponentov a zlej podpore vývoja projekt presunuli do Dubaja. Tam našli voľnejšie podmienky aj financovanie. Výsledkom je stroj inšpirovaný rajou manta, ktorý unesie až 11 ľudí, má hybridný motor a výklopné krídla, informuje United24.

Kronos sa na hladine pohybuje rýchlosťou 80 km/h, pod vodou 50 km/h. Vie fungovať v bezposádkovom režime a nesie šesť ľahkých torpéd od talianskeho výrobcu Leonardo. V hybridnom režime vydrží až 54 hodín, pričom plne nabitý je za 1,5 hodiny. Kabína ponúka klimatizáciu, automatickú podporu života a variabilné osvetlenie.

O ponorku prejavili záujem viaceré krajiny Blízkeho východu. Niektoré chcú jej civilnú verziu na kontrolu podmorskej infraštruktúry, iné sa zaujímajú o vojenský variant. Ukrajina ju zatiaľ medzi záujemcami nemá. Nákup by si vyžadoval veľké investície a tréning, no v budúcnosti by mohla byť užitočná pri špeciálnych misiách v Čiernom mori.