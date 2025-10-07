Dôvodom bola technická porucha.
V meste Liou-jang v Číne divákov svetelnej šou začali triafať horiace trosky dronov, o prípade informuje denník The Sun. V noci 2. októbra podujatie Zvuk kvitnúcich kvetov sprevádzala nepríjemná udalosť. Išlo o vytvorenie 3D efektu dronov spolu s ohňostrojom nad vodou, kedy v dôsledku technickej poruchy začali horieť niektoré stroje.
Incident nahrali na kameru viacerí návštevníci, keď na zem začali padať horiace trosky a snažili sa utiecť do bezpečia. Úrady vyhradili evakuačnú zónu, privolali na pomoc hasičskú hliadku, no prípad zhoršovali veľmi suché podmienky.
🤯 In China, hundreds of drones fell and exploded right into the crowd — they were launched as part of a light show in the city of Liuyang, but something went wrong and the UAVs got out of control. A fire broke out there. pic.twitter.com/grRzlg3W1S— Гакрукс (@Gakruks1) October 4, 2025