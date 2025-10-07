Kategórie
Katarina Jánošíková
dnes 7. októbra 2025 o 16:30
Čas čítania 0:32

VIDEO: Svetelná šou v Číne sa skončila katastrofou. Z neba padali horiace trosky dronov priamo na divákov

Zahraničie
VIDEO: Svetelná šou v Číne sa skončila katastrofou. Z neba padali horiace trosky dronov priamo na divákov
Zdroj: tiktok/yaozhouernv, reddit/Damnthatsinteresting

Dôvodom bola technická porucha.

V meste Liou-jang v Číne divákov svetelnej šou začali triafať horiace trosky dronov, o prípade informuje denník The Sun. V noci 2. októbra podujatie Zvuk kvitnúcich kvetov sprevádzala nepríjemná udalosť. Išlo o vytvorenie 3D efektu dronov spolu s ohňostrojom nad vodou, kedy v dôsledku technickej poruchy začali horieť niektoré stroje.

Incident nahrali na kameru viacerí návštevníci, keď na zem začali padať horiace trosky a snažili sa utiecť do bezpečia. Úrady vyhradili evakuačnú zónu, privolali na pomoc hasičskú hliadku, no prípad zhoršovali veľmi suché podmienky.

drony
