Domov
TASR
dnes 8. októbra 2025 o 8:44
Čas čítania 1:09

Súd žiada poslancov, aby vydali Tomia Okamuru. Polícia viní predsedu SPD z podnecovania nenávisti pre rasistické plagáty

Zahraničie
Súd žiada poslancov, aby vydali Tomia Okamuru. Polícia viní predsedu SPD z podnecovania nenávisti pre rasistické plagáty
Súd žiada novú snemovňu o vydanie Okamuru na trestné stíhanie.

  • Súd doručil do Poslaneckej snemovne ČR novú žiadosť o vydanie predsedu hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru v súvislosti s trestným stíhaním.
  • Polícia obviňuje Okamuru a jeho hnutie z podnecovania nenávisti pre šírenie plagátov s rasistickým či xenofóbnym podtextom.
  • Končiaca snemovňa vydala Okamuru ešte vo februári a polícia voči nemu neskôr začala trestné stíhanie. Štátny zástupca koncom augusta podal žalobu a prípad začal riešiť obvodný súd v Prahe.
  • Skôr ako vyniesol rozsudok, uskutočnili sa parlamentné voľby. Hnutie SPD v nich získalo 7,94 % hlasov a jeho predseda opäť získal imunitu, v dôsledku čoho musí súd znovu žiadať o jeho vydanie.

Citát: „Vzhľadom na to, že sa dnes zverejnili výsledky volieb v zbierke zákonov, a sú teda platné, súd mohol požiadať o vydanie pána Okamuru na trestné stíhanie, čo sa aj stalo,“ potvrdila pre Novinky.cz hovorkyňa súdu.

Širší kontext: Polícia aj obžaloba uvádzajú, že vlaňajšie plagáty a bilbordy SPD ku krajským voľbám a voľbám do senátu mali rasistický a xenofóbny podtext. Okamuru vinia z podnecovania nenávisti či obmedzovania práv osôb, za čo mu v ČR hrozí trest odňatia slobody na tri roky.

