Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 7. augusta 2025 o 17:12
Čas čítania 0:48

Okamurovi hrozí za rasistickú kampaň väzenie. Trest by sa mohol vyšplhať až na tri roky

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Okamurovi hrozí za rasistickú kampaň väzenie. Trest by sa mohol vyšplhať až na tri roky
Zdroj: SPD/propagační materiál

Český poslanec Tomio Okamura čelí obžalobe za podnecovanie k nenávisti kvôli kontroverzným volebným plagátom.

  • Štátny zástupca v Prahe obžaloval českého opozičného poslanca Tomia Okamuru a jeho hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) za podnecovanie k nenávisti.
  • Ide o sporné plagáty z minuloročnej kampane pred krajskými voľbami a voľbami do Senátu. Ak by súd potvrdil vinu, Okamura by mohol dostať až tri roky väzenia.
  • Podľa obvodného štátneho zástupcu pre Prahu 1, Jana Lelka, tieto plagáty vyvolávali alebo posilňovali nenávistné emócie voči migrantom rôznych rás a rómskemu etniku v Českej republike.
  • Okrem väzenia by SPD mohlo čeliť aj peňažnému trestu alebo dokonca zákazu činnosti.

Širší kontext: V letnej kampani SPD priviezlo na Václavské námestie v Prahe veľký billboard s obrázkom muža tmavej pleti so zakrvavenou tvárou a nožom, doplnený sloganmi ako „Nedostatok v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu“ a „Stop migračnému paktu EÚ“. Ďalší plagát zobrazoval rómske deti fajčiace cigarety s nápisom „Hovoria, nech chodíme do školy, ale naši to majú na háku“.

Polícia začala Okamuru stíhať vo februári po tom, čo mu Poslanecká snemovňa odobrala imunitu. Okamura sa bránil tým, že plagát nesúvisel s rasizmom a stíhanie spájal s vládnou koalíciou, ktorá sa podľa neho snaží kriminalizovať opozičné názory a zabrániť SPD kandidovať v jesenných voľbách do Poslaneckej snemovne.

spd
Zdroj: Facebook/Tomio Okamura - SPD

Prečítaj si aj tieto články:

5. augusta 2024 o 18:09 Čas čítania 0:55 Česká politická strana spúšťa rasistickú kampaň. Strašia mužom tmavej pleti s nožom v ruke Česká politická strana spúšťa rasistickú kampaň. Strašia mužom tmavej pleti s nožom v ruke
27. augusta 2024 o 8:30 Čas čítania 0:36 České SPD pokračuje s rasistickou kampaňou. Na internete šíri nenávistný plagát zameraný proti Rómom (+ foto) České SPD pokračuje s rasistickou kampaňou. Na internete šíri nenávistný plagát zameraný proti Rómom (+ foto)
Rýchlo, jasne, zrozumiteľne
Pracujeme denne, aj počas víkendov a sviatkov na tom, aby sme ťa mohli informovať o aktuálnom dianí doma aj vo svete, ktoré považuješ za dôležité.
Zložité témy vysvetľujeme tak, aby si im jasne rozumel/-a.
Ďakujeme, že čítaš náš spravodajský obsah.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Česká republika Česko Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: SPD/propagační materiál
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 07:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
pred 3 hodinami
Slovákom vrátia takmer pol milióna eur. Mnohí nevedia, že majú nárok na kompenzáciu
Slovákom vrátia takmer pol milióna eur. Mnohí nevedia, že majú nárok na kompenzáciu
dnes o 09:30
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
včera o 08:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
pred 2 dňami
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
včera o 18:27
Hygienici obmedzili predaj pokrmov a nápojov. V Poprade hlásia desiatky prípadov hepatitídy A
Hygienici obmedzili predaj pokrmov a nápojov. V Poprade hlásia desiatky prípadov hepatitídy A
včera o 07:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
včera o 18:27
Hygienici obmedzili predaj pokrmov a nápojov. V Poprade hlásia desiatky prípadov hepatitídy A
Hygienici obmedzili predaj pokrmov a nápojov. V Poprade hlásia desiatky prípadov hepatitídy A
včera o 17:35
Nemecká spoločnosť ZF odchádza z Detvy. O prácu príde približne 250 zamestnancov
Nemecká spoločnosť ZF odchádza z Detvy. O prácu príde približne 250 zamestnancov
pred 2 dňami
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
včera o 08:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
dnes o 09:30
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
včera o 07:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
29. 7. 2025 18:27
Európu zasiahne cunami. Vedci vypočítali, kedy by malo dôjsť k tejto ničivej udalosti
Európu zasiahne cunami. Vedci vypočítali, kedy by malo dôjsť k tejto ničivej udalosti
3. 8. 2025 10:41
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
2. 8. 2025 9:50
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
pred 2 dňami
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
31. 7. 2025 9:57
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Lifestyle news
A$AP Rocky si zahrá vo filme. V komédii s názvom If I Had Legs I'd Kick You stvárni bláznivého suseda pred hodinou
Kam v Bratislave, keď nejdeš na Grape? Zaži párty na streche Nív či filmový večer pod holým nebom (WEEKEND RADAR) pred hodinou
Dočkáme sa návratu Hanny Montany? Dôvodov, prečo si to fanúšikovia myslia je viac, naznačila to aj Miley Cyrus pred hodinou
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur pred 3 hodinami
Schudneš, ale za akú cenu? Ľudia na Ozempicu poukázali na zmenu ich libida dnes o 13:39
Obľúbený letný festival v Poprade zrušili. Dôvodom je šírenie vírusovej nákazy dnes o 12:44
Polícia varuje pred podvodmi s ubytovaním v Chorvátsku. Muž z Česka prišiel o tisícky eur dnes o 12:01
Obľúbená aplikácia zmazala už vyše 7 miliónov profilov. Zavádza nové bezpečnostné opatrenia dnes o 11:14
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD) dnes o 11:00
Obľúbená americká streamovacia služba sa spojí s Disney+. Od budúceho roka budú mať diváci všetko na jednom mieste dnes o 09:47
Zahraničie Všetko
MAPA: Na týchto miestach sa šíria nebezpečné baktérie z mora. Pozri si, kde je situácia najkritickejšia
pred 19 minútami
MAPA: Na týchto miestach sa šíria nebezpečné baktérie z mora. Pozri si, kde je situácia najkritickejšia
Najviac ohrození sú ľudia s oslabenou imunitou.
AKTUÁLNE: Na vojenskej základni v USA postrelili piatich vojakov
včera o 19:25
AKTUÁLNE: Na vojenskej základni v USA postrelili piatich vojakov
AKTUÁLNE: Stretnutie Trumpa s Putinom prebehne v najbližších dňoch
dnes o 10:31
AKTUÁLNE: Stretnutie Trumpa s Putinom prebehne v najbližších dňoch
USA zakročia proti Rusku. V piatok by mali zaviesť nové sankcie
včera o 19:48
USA zakročia proti Rusku. V piatok by mali zaviesť nové sankcie
USA chcú postaviť na Mesiaci a Marse jadrový reaktor. Stanovili si odvážny dátum
včera o 15:55
USA chcú postaviť na Mesiaci a Marse jadrový reaktor. Stanovili si odvážny dátum
VIDEO: Srbský minister skolaboval počas priameho prenosu v televízii. Museli ho previezť do nemocnice
včera o 12:52
VIDEO: Srbský minister skolaboval počas priameho prenosu v televízii. Museli ho previezť do nemocnice
Ekonomika Všetko
KOMPLETNÝ ZOZNAM: Erik Tomáš plánuje viacero sociálnych zmien. Týkať sa budú dôchodkov, rodín aj živnostníkov
19. 7. 2025 7:31
KOMPLETNÝ ZOZNAM: Erik Tomáš plánuje viacero sociálnych zmien. Týkať sa budú dôchodkov, rodín aj živnostníkov
včera o 07:13
Už aj ostatné regióny dobiehajú Bratislavu. Ceny nehnuteľností lámu rekordy po celom Slovensku
26. 7. 2025 16:48
Niektoré profesie majú nárok na dovolenku navyše. Zisti, či patríš do tejto skupiny zamestnancov
Slovensko Všetko
Slovákom vrátia takmer pol milióna eur. Mnohí nevedia, že majú nárok na kompenzáciu
pred 3 hodinami
Slovákom vrátia takmer pol milióna eur. Mnohí nevedia, že majú nárok na kompenzáciu
dnes o 13:05
17-ročná Slovenka pila z tatranského potoka. Potrebovala pomoc záchranárov
pred hodinou
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
pred hodinou
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
Reportérka televízie Markíza Martina Töröková dlhodobo čelí urážkam, vyhrážkam a osobným útokom politikov a ich priaznivcov.
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
dnes o 06:30
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
včera o 05:24
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
PREHĽAD: Stačí zabudnúť na maličkosť a hrozí ti pokuta až 17-tisíc eur. Na tieto časté chyby si musia Slováci dávať pozor
3. 8. 2025 7:55
PREHĽAD: Stačí zabudnúť na maličkosť a hrozí ti pokuta až 17-tisíc eur. Na tieto časté chyby si musia Slováci dávať pozor
KOMENTÁR: PS sa vybralo cestou nevýraznosti. Koalícia im pritom mnohými kauzami dáva priestor na opak
31. 7. 2025 18:00
KOMENTÁR: PS sa vybralo cestou nevýraznosti. Koalícia im pritom mnohými kauzami dáva priestor na opak
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia