Český poslanec Tomio Okamura čelí obžalobe za podnecovanie k nenávisti kvôli kontroverzným volebným plagátom.
- Štátny zástupca v Prahe obžaloval českého opozičného poslanca Tomia Okamuru a jeho hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) za podnecovanie k nenávisti.
- Ide o sporné plagáty z minuloročnej kampane pred krajskými voľbami a voľbami do Senátu. Ak by súd potvrdil vinu, Okamura by mohol dostať až tri roky väzenia.
- Podľa obvodného štátneho zástupcu pre Prahu 1, Jana Lelka, tieto plagáty vyvolávali alebo posilňovali nenávistné emócie voči migrantom rôznych rás a rómskemu etniku v Českej republike.
- Okrem väzenia by SPD mohlo čeliť aj peňažnému trestu alebo dokonca zákazu činnosti.
Širší kontext: V letnej kampani SPD priviezlo na Václavské námestie v Prahe veľký billboard s obrázkom muža tmavej pleti so zakrvavenou tvárou a nožom, doplnený sloganmi ako „Nedostatok v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu“ a „Stop migračnému paktu EÚ“. Ďalší plagát zobrazoval rómske deti fajčiace cigarety s nápisom „Hovoria, nech chodíme do školy, ale naši to majú na háku“.
Polícia začala Okamuru stíhať vo februári po tom, čo mu Poslanecká snemovňa odobrala imunitu. Okamura sa bránil tým, že plagát nesúvisel s rasizmom a stíhanie spájal s vládnou koalíciou, ktorá sa podľa neho snaží kriminalizovať opozičné názory a zabrániť SPD kandidovať v jesenných voľbách do Poslaneckej snemovne.
