Q horúčka sa šíri najmä od infikovaných zvierat. ÚVZ radí, ako sa chrániť.
Q horúčka, spôsobená baktériou Coxiella burnetii, sa najčastejšie šíri pri kontakte s infikovanými zvieratami, ako sú ovce, kozy a dobytok, alebo ich telesnými tekutinami po pôrode. Možná je aj nákaza cez kontaminované mlieko a výrobky z neho. Na svojej webovej stránke na to upozornil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) v súvislosti s prípadmi, ktoré sa objavili v obci Ráztočno, okres Prievidza.
ÚVZ zdôraznil, že baktéria sa nachádza v moči, stolici, mlieku a najmä v maternici, placente a plodovej vode infikovaných zvierat. Nákaza môže vzniknúť aj pri kontakte s kontaminovanými produktmi, ako sú vlna, srsť, slama alebo seno.
Podľa hygienikov sa ochorenie môže šíriť aj bez priameho kontaktu so zvieratami, pretože baktéria je odolná a šíri sa po vetre. Baktériu môžu prenášať aj rôzne iné živočíchy, vrátane voľne žijúcich cicavcov, plazov, rýb, vtákov a aj domestikovaných zvierat ako mačky a psy. „Ojedinele sa môže prenášať kliešťami alebo inými článkonožcami,“ dodali.
ÚVZ pripomenul, že ide o zriedkavé ochorenie. Na Slovensku bolo za posledných 20 rokov nahlásených do päť prípadov ročne. Posledný výskyt v oblasti Prievidza, kde sa práve vykonáva epidemiologické vyšetrovanie, bol zaznamenaný v roku 1996.
Zvýšenému riziku nákazy čelia poľnohospodárski pracovníci, pracovníci na bitúnkoch a v mäsokombinátoch, veterinári a pracovníci, ktorí spracovávajú vlnu. ÚVZ odporúča vyhýbať sa kontaktu s infikovanými zvieratami, obmedziť aktivity vírenia prachu a konzumovať len pasterizované mlieko.