Vodiča s ťažkými zraneniami previezli vrtuľníkom do Košíc, spolujazdec utrpel vážne poranenia hlavy a nohy.
Dopoludnia v obci Janov pri Prešove havarovala dodávka prevážajúca dve štvorkolky, jednu v nákladnom priestore a druhú na prívesnom vozíku, informujú TV Noviny. Podľa predbežných informácií sa príves na rovnom úseku cesty začal rozkývať, čo stiahlo vozidlo do priekopy. Dodávka sa následne dostala do protismeru a zastavila sa až po náraze do plota rodinného domu.
Na miesto vyrazili aj leteckí záchranári. „Leteckí záchranári si na mieste nehody prevzali do starostlivosti 58-ročného muža, ktorý bol s vážnymi poraneniami viacerých častí tela v umelom spánku vo vážnom stave letecky prevezený na Kliniku úrazovej chirurgie v Košiciach,“ uviedla hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková.
Spolujazdec, 48-ročný muž, utrpel otvorenú ranu na hlave a zlomeninu dolnej končatiny. „Pozemní záchranári transportovali 48-ročného muža s otvorenou ranou hlavy a zlomeninami dolnej končatiny do fakultnej nemocnice v Prešove,“ doplnil Richard Bolješik z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.