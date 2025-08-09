Kategórie
Domov
Radoslava Horňáková
dnes 9. augusta 2025 o 15:08
Čas čítania 0:35

V Janove pri Prešove sa prevrátila dodávka so štvorkolkami. Vodiča z dodávky museli vystrihávať

Kategória:
Slovensko
Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Vodiča s ťažkými zraneniami previezli vrtuľníkom do Košíc, spolujazdec utrpel vážne poranenia hlavy a nohy.

Dopoludnia v obci Janov pri Prešove havarovala dodávka prevážajúca dve štvorkolky, jednu v nákladnom priestore a druhú na prívesnom vozíku, informujú TV Noviny. Podľa predbežných informácií sa príves na rovnom úseku cesty začal rozkývať, čo stiahlo vozidlo do priekopy. Dodávka sa následne dostala do protismeru a zastavila sa až po náraze do plota rodinného domu.

Na miesto vyrazili aj leteckí záchranári„Leteckí záchranári si na mieste nehody prevzali do starostlivosti 58-ročného muža, ktorý bol s vážnymi poraneniami viacerých častí tela v umelom spánku vo vážnom stave letecky prevezený na Kliniku úrazovej chirurgie v Košiciach,“ uviedla hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková.

Spolujazdec, 48-ročný muž, utrpel otvorenú ranu na hlave a zlomeninu dolnej končatiny. „Pozemní záchranári transportovali 48-ročného muža s otvorenou ranou hlavy a zlomeninami dolnej končatiny do fakultnej nemocnice v Prešove,“ doplnil Richard Bolješik z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.

letecká záchranná služba, vrtuľník, helikoptéra
Zdroj: Facebook/Letecká záchranná služba
Autonehoda Správy z domova
