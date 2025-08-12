Pri udalosti sa nadýchalo splodín päť osôb.
Hasiči v utorok dopoludnia zasahovali pri požiari v bytovom dome v obci Veľký Meder. Z horiaceho bytu na 7. poschodí evakuovali 135 osôb.
Požiar ľudia ohlásili krátko pred 10:30 hod. Oheň zasiahol balkón a dve izby bytu, no hasičom sa ho v krátkom čase podarilo dostať pod kontrolu. Následne sa zamerali na záchranu obyvateľov bytovky, pričom zároveň odvetrávali zadymené priestory. Počas zásahu našli v jednej z miestností hada, ktorého bezpečne vyniesli a odovzdali majiteľom.
Pri požiari utrpelo intoxikáciu splodinami horenia päť osôb. Hasiči im poskytli predlekársku prvú pomoc a odovzdali ich do starostlivosti záchranárov. Na mieste zasahovalo 14 hasičov so siedmimi kusmi techniky, ktorým pomáhali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z okolitých obcí. Príčina požiaru je momentálne predmetom vyšetrovania.