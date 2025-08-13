Uzávera R2 Mýtná - Tomášovce začne 18. augusta kvôli napojeniu úsekov.
- Výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou spôsobí uzávierku úseku z Mýtnej do Tomášoviec. Práce na prepojení týchto úsekov začnú v pondelok 18. augusta.
- Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uviedla, že uzávierka je nevyhnutná kvôli bezpečnosti vodičov.
- Práce budú zahŕňať odstránenie dočasného napojenia na cestu I/16, úpravu cestnej infraštruktúry na úroveň pred výstavbou a dokončenie konštrukčných vrstiev rýchlostnej cesty vrátane krajnice.
- Taktiež dokončia protihlukovú stenu, ktorá vyžaduje inštaláciu šiestich stĺpov s výplňou.
Širší kontext: Počas uzávierky presmerujú premávku na obchádzkovú trasu po ceste I/16 v oboch smeroch. Úsek medzi Mýtnou a Tomášovcami znovu otvoria po dokončení prác.
NDS informovala, že výstavba R2 medzi Kriváňom a Mýtnou je vo finálnom štádiu. Na mostoch dokončujú odvodnenie, osádzajú sa zvodidlá, zábradlia a protihlukové steny. Takisto prebiehajú práce na vozovkách a dopravnom značení.
Tento úsek, vedúci cez dolinu Krivánskeho potoka, začali stavať v roku 2021 a pôvodne mal byť dokončený na jar 2024. Teraz je plánované, že viac ako deväť kilometrov dlhá cesta, vrátane najdlhšej estakády na Slovensku, bude hotová ešte tento rok.
