Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) dnes upozornil na horúčavy, ktoré zasiahnu väčšinu Slovenska. Na sobotu vydal meteorologické výstrahy 1. až 3. stupňa pred vysokými teplotami.
V okrese Veľký Krtíš je situácia najvážnejšia, platí tam výstraha 3. stupňa. Meteorológovia tam očakávajú, že popoludní môže teplota vystúpiť až na 38 °C. Výstrahy 2. stupňa platia pre južné okresy západného, stredného aj východného Slovenska.
Obyvatelia týchto regiónov by mali počítať s teplotami do 36 °C. Na severe Slovenska je situácia lepšia, keďže SHMÚ vydal len výstrahy 1. stupňa alebo ich úplne zrušil..
Horúčavy podľa meteorológov predstavujú riziko najmä pre deti, seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami. SHMÚ odporúča obmedziť pobyt na priamom slnku, piť dostatok tekutín a vyhýbať sa fyzickej záťaži počas najteplejších hodín dňa.
