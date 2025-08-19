Vláda Donalda Trumpa zrušila vyše 6-tisíc študentských víz.
- Vláda prezidenta Donalda Trumpa zrušila vyše 6-tisíc študentských víz pre prekročenie povoleného pobytu a porušenie zákona.
- Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že niektoré z týchto víz zrušili pre „podporu terorizmu“.
- Predstavitelia Trumpovej administratívy tvrdia, že študenti a držitelia zelených kariet môžu byť deportovaní za podporu Palestínčanov a kritiku Izraela, ktorú považujú za hrozbu pre zahraničnú politiku.
Širší kontext: Americká vláda sa rozhodla pre tento krok v rámci sprísnenia imigračnej politiky, ktorá zahrňuje prísnejšie preverovanie sociálnych sietí a detailnejšie kontrolovanie žiadateľov o víza. Diplomati boli inštruovaní, aby mali zvýšenú ostražitosť voči žiadateľom, ktorých môžu USA považovať za nepriateľsky naladených.
Prezident Trump sa dostal do konfliktu s viacerými americkými univerzitami po protestoch na podporu Palestínčanov, obvinil ich zo šírenia antisemitizmu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vysvetlil, že zrušil víza stovkám, možno tisícom ľudí, vrátane študentov, ktorí sa zapojili do aktivít v rozpore s prioritami zahraničnej politiky USA.
Z celkového počtu zrušených víz bolo približne 4 000 zrušených kvôli porušeniu zákona, prevažne za obvinenia z napadnutia, vedenia vozidla pod vplyvom alkoholu alebo drog a vlámania. Ďalších 200 až 300 víz zrušili z dôvodov týkajúcich sa terorizmu.
