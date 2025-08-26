Ukrajinská diplomacia varuje, že takéto rozhodnutie by mohlo poškodiť vzťahy a vyvolať negatívne nálady v spoločnosti.
Ukrajina avizuje, že zareaguje, ak poľský parlament schváli zákaz používania čierno-červenej vlajky, ktorá je spájaná s ukrajinskými nacionalistickými hnutiami UPA a OUN-B, zodpovednými za zločiny na Volyni. Legislatívnu iniciatívu na jej zákaz v pondelok oznámil poľský prezident Karol Nawrocki.
„Aby sme eliminovali ruskú propagandu a nastolili poľsko-ukrajinské vzťahy založené na skutočnom partnerstve, vzájomnom rešpektovaní a vzájomnej citlivosti, domnievam sa, že do návrhu zákona by sme mali zahrnúť jasný slogan ‚stop banderizmu’ a symbol banderovcov v trestnom zákonníku prirovnať k symbolom zodpovedajúcim nemeckému národnému socializmu, bežne známemu ako nacizmus, a sovietskemu komunizmu,“ vysvetlil Nawrocki.
Ukrajina vzniknutú situáciu analyzuje
Zdroj Ukrajinskej Pravdy z prostredia ukrajinskej diplomacie uviedol, že vzniknutú situáciu analyzujú. Predstaviteľ uviedol, že Kyjev je vďačný Varšave za všetky doterajšie rozhodnutia v prospech ukrajinských občanov a verí, že ich práva budú rešpektované rovnako ako v ostatných krajinách EÚ.
„Akékoľvek spolitizované rozhodnutia, ktoré by stotožňovali ukrajinské symboly s nacistickými a komunistickými, by mohli vyvolať nárast negatívnych nálad v ukrajinskej spoločnosti a vyžadovali by si reakciu zo strany Ukrajiny,“ zdôraznil zdroj.
Bandera rozdeľuje Kyjev a Varšavu
PAP pripomína, že Kyjev a Varšava majú na vodcu ukrajinských separatistov Stepana Banderu výrazne rozdielne pohľady. Kyjev ho často prezentuje ako symbolickú postavu v boji proti ruským boľševikom. Naopak, Varšava ho považuje za zodpovedného za masové vyvražďovanie Poliakov počas druhej svetovej vojny.