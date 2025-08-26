Celkovo sa počet pracovných miest v priemysle znížil o 2,1 % a pokles tržieb pokračuje.
Nemecký priemysel ruší pracovné miesta, pričom automobilový sektor patrí medzi najviac zasiahnuté odvetvia. Ukázala to v utorok analýza konzultačnej firmy EY.
Úbytok predstavuje 114 000 pracovných miest
Podľa analýzy EY automobilový sektor v Nemecku za posledný rok prepustil približne 51 500 ľudí, čo predstavuje takmer 7 % pracovnej sily v odvetví. Celková zamestnanosť v nemeckom priemysle k 30. júnu 2025 klesla o 2,1 % na 5,42 milióna ľudí, čiže o približne 114 000 pracovných miest. Od roku 2019 priemysel prišiel o 245 000 pracovných miest, teda 4,3 %.
K prepúšťaniu dochádza v čase klesajúcich tržieb – tie sa v 2. štvrťroku znížili už ôsmy kvartál po sebe o 2,1 %. Väčšina odvetví, okrem výroby elektroniky, vykázala nižšie tržby. Automobilky čelia slabému dopytu, konkurencii z Číny a prechodu na elektrické vozidlá, pričom ich tržby klesli o 1,6 %.
Nemecký priemysel zápasí aj s vysokými nákladmi na energie, byrokraciou, slabým domácim dopytom a americkými clami. Firmy ako Mercedes-Benz, Volkswagen, Bosch, Continental či ZF preto zavádzajú programy na znižovanie nákladov. Porsche plánuje čiastočne zatvoriť svoju dcérsku spoločnosť Cellforce, zameranú na výrobu batérií.
Pracovné miesta zrušili aj iné sektory
Strata pracovných miest sa neobmedzila len na automobilový sektor – strojárstvo prišlo o 17 000 miest a výroba kovov o 12 000. Naopak, chemický a farmaceutický priemysel zostali relatívne stabilné.
Spoločnosť EY varovala, že znižovanie pracovných miest bude pravdepodobne pokračovať a ovplyvní nových absolventov a mladých inžinierov, ktorí budú mať menej príležitostí.
Konzultačná spoločnosť poznamenala, že nemecký automobilový a strojársky sektor už zamestnáva výrazne menej mladých ľudí ako v predchádzajúcich rokoch.„Uvidíme rastúcu nezamestnanosť medzi absolventmi vysokých škôl, čo sa v Nemecku už dlho nestalo,“ povedal Jan Brorhilker, partner spoločnosti EY.