Česká republika má nízku seizmickú aktivitu, no slabé otrasy s magnitúdou okolo 2 sa občas vyskytujú.
V Česku v priebehu pondelka (25. augusta) došlo v oblasti Orlickej priehrady k dvom citeľným zemetraseniam. Prvý otras s magnitúdou 2,5 nastal okolo poludnia neďaleko obce Klučenice a popoludní ho nasledoval mierne silnejší otras s magnitúdou 2,6. Otrasy pocítili desiatky obyvateľov, ktorí opisovali dunenie, trasúci sa nábytok či zvuky pripomínajúce výbuchy alebo hromy.
Ústav fyziky Zeme Masarykovej univerzity v Brne vyzval všetkých svedkov, aby vyplnili online dotazník Geofyzikálneho ústavu Akadémie vied ČR, ktorý má vedcom pomôcť presnejšie zmapovať otrasy. Česká republika patrí medzi krajiny s nízkou seizmickou aktivitou. Zemetrasenia sa zvyčajne objavujú v okrajových častiach Českého masívu, najmä na Chebsku a Sokolovsku. Väčšinou ide o slabé otrasy s magnitúdou do 3, ktoré nezanechávajú škody, aj keď ich obyvatelia často pocítia. Najsilnejší zaznamenaný otras v novodobej histórii krajiny sa udial v Chebsku v roku 1985 a dosiahol magnitúdu 4,6, píše iMeteo.