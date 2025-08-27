Poľský WorldBox expanduje na Slovensku a predajne pribudnú aj mimo veľkých miest.
- Na slovenskom trhu pribúda ďalší zahraničný hráč v segmente módy. Poľská skupina CCC, známa značkami HalfPrice, Eobuv.sk či Modivo, začala rozširovať svoju sieť predajní WorldBox. Upozornil na to Interez.
- Zameriava sa na mladú generáciu zákazníkov a ponúka streetwear a mestský štýl. V predajniach prináša značky ako Nike, Adidas, Vans či New Balance.
- WorldBox zatiaľ funguje v Bratislave a Liptovskom Mikuláši, no portál Aktuality.sk upozornil, že pri týchto lokalitách sa skupina nezastaví. Pracovné ponuky na Profesia.sk už naznačujú ďalšiu expanziu aj mimo najväčších nákupných centier a miest.
Širší kontext: Na východe Slovenska pripravuje predajňu v Michalovciach v zóne S1 Center, kde sa otvorí aj nemecký reťazec Woolworth. Do Spišskej Novej Vsi už Modivo Slovakia hľadá vedúceho predajne s ponúkaným platom 1 400 eur. Mesto sa stáva atraktívnou destináciou pre nové siete – pôsobí tu už Action a plánuje sem vstúpiť aj Woolworth.
Ďalšie predajne WorldBoxu majú pribudnúť v Rimavskej Sobote, Lučenci a Piešťanoch. V Piešťanoch sa pripravuje otvorenie v retail parku Fidurock. V ostatných lokalitách spoločnosť presné umiestnenie zatiaľ neuvádza, no stále prebieha nábor nových pracovníkov.
Modivo Slovakia (predtým CCC Slovakia) potvrdzuje expanziu aj finančnými výsledkami. Vlani zvýšila tržby na 61 miliónov eur, čo znamená rast o 13 %. Zisk poskočil o 7 % a dosiahol 1,18 milióna eur.
