Kremeľ povedal, že schôdzka Putina so Zelenským musí byť dobre pripravená.
- Akékoľvek stretnutie medzi ruským a ukrajinským prezidentom musí byť dobre pripravené, aby prinieslo výsledky, povedal v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
- Podľa agentúry AFP tým opäť odmietol myšlienku, že sa summit medzi Vladimirom Putinom a Volodymyrom Zelenským pravdepodobne čoskoro uskutoční.
- Zelenskyj už dlhšie vyzýva Putina na spoločné stretnutie, ktoré by bolo zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine. Ich schôdzku presadzuje aj americký prezident Donald Trump, ktorý po rokovaní s Putinom na Aljaške vyhlásil, že takéto stretnutie sa už pripravuje.
- Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov však minulý týždeň poprel, že by prebiehali akékoľvek prípravy.
Citát: „Aby bol akýkoľvek dialóg na vysokej alebo najvyššej úrovni účinný, musí byť dobre pripravený,“ povedal novinárom Peskov o možnosti zvýšiť úroveň vyjednávacích tímov Ruska a Ukrajiny. Vedúci delegácií sú podľa jeho slov v kontakte, avšak termín ďalších rokovaní zatiaľ nebol stanovený.
Širší kontext: Posledné priame rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou sa konali v júni v Turecku. Putin vtedy odmietol Zelenského verejné pozvanie na osobné stretnutie a namiesto toho vyslal do Istanbulu delegáciu na nižšej úrovni.
Európski politici, ako nemecký kancelár Friedrich Merz a fínsky prezident Alexander Stubb, sa domnievajú, že Putin, na pokyn ktorého Rusko vo februári 2022 spustilo inváziu na Ukrajinu, sa stretnutiu so Zelenským vyhýba zámerne. Podľa slov Stubba ide o „typickú“ ruskú taktiku zdržiavania.
