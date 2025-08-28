Vek odchodu do dôchodku môže byť pre niektorých nižší.
Slovenský zákon o sociálnom poistení jasne stanovuje, kedy môže poistenec odísť do dôchodku. Bežný vek odchodu do penzie dnes závisí od počtu vychovaných detí a pohybuje sa od 62 do 64 rokov. Niektorí ľudia však môžu odísť skôr. Nejde pritom o klasický predčasný dôchodok, ktorý je dnes možný len 2 roky pred riadnym dôchodkovým vekom, ale o mimoriadny dôchodkový vek, informuje Pravda.sk.
Nárok na odchod do dôchodku v 55 rokoch vzniká tým, ktorí boli zamestnaní aspoň 25 rokov, a to v náročných a zdraviu škodlivých profesiách. Ide najmä o práce v uránových baniach, podzemné baníctvo, členov posádok lietadiel a lodí či pracovníkov v hutách a chemickom priemysle. Takisto sem patria potápači, kesonári či tí, ktorí pracujú s rádioaktívnymi surovinami.
Podobné výnimky platia aj pre poistencov, ktorí do roku 2000 pracovali v I. alebo II. kategórii zamestnania, teda v profesiách považovaných za fyzicky či psychicky mimoriadne náročné. Títo ľudia môžu do dôchodku odísť už v 56 alebo 58 rokoch, ak splnia potrebné podmienky.
Prečítaj si aj tieto články: