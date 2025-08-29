Žena bola zadržaná a čelí obvineniu zo zabitia z nedbanlivosti.
Svadobná oslava v Turecku sa premenila na tragédiu, keď novomanžela zasiahla jeho švagriná počas tradičného výstrelu do vzduchu, informuje The Guardian. Tridsaťdvaročný ženích Ali zomrel priamo na svadbe v dôsledku strelného zranenia. V Turecku je po svadobnom obrade zvykom, že dav sprevádzajúci novomanželov strieľa do vzduchu.
Tragédia nastala, keď výstrel spustila sestra nevesty. Žena bola okamžite zadržaná a pri prehliadke jej záhrady kriminalisti našli dve nelegálne pištole. Momentálne je vo väzbe a čelí obvineniu zo zabitia z nedbanlivosti.
