Skrátenie pracovného týždňa bežne funguje tam, kde sú kolektívne zmluvy a viaczmenná prevádzka.
Poľsko testuje skrátený pracovný týždeň. Do projektu sa zapojilo viac ako 150 firiem. Zamestnanci pracujú každý deň o niečo kratšie alebo majú štvordňový pracovný týždeň. Odrobia 32 hodín týždenne a ich mzda zostáva nezmenená. Slovenskí odborníci zisťujú, aké možnosti by malo zavedenie štvordňového týždňa u nás, informuje STVR.
Zákonník práce určuje, že zamestnanec by nemal odrobiť viac ako 40 hodín týždenne. Skrátenie pracovného času na 32 hodín bez zníženia mzdy zákon neumožňuje. V niektorých kolektívnych zmluvách je pracovný čas nastavený na 37,5 hodiny, pričom sa mzda nemení.
Poľský generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, Andrej Lasz, vysvetlil, že skrátenie pracovného týždňa bežne funguje tam, kde sú kolektívne zmluvy a viaczmenná prevádzka. „Fabriku neviete vypnúť, pokiaľ máte zlievareň, kotle, vodnú elektráreň, jadrovú – jednoducho neviete spraviť voľný piatok a odísť od zariadení preč,“ povedal Lasz.
Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov, Rastislav Machunka, upozornil, že znižovanie pracovného fondu neprichádza do úvahy vzhľadom na priemyselnú štruktúru slovenskej ekonomiky.
Zvýšenie produktivity
Odborári dlhodobo presadzujú skrátenie pracovného času a tvrdia, že by to zvýšilo produktivitu. „Slovensko drží v EÚ nelichotivé prvenstvo vo vykonávaní práce v noci, na zmeny, v neštandardných pracovných časoch, teda večer, cez víkendy či sviatky,“ povedala hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov, Jana Nemethová.
Minister práce, Erik Tomáš, uviedol, že je možné skrátiť pracovný týždeň pri zachovaní rovnakých miezd. Zamestnávatelia zatiaľ plošné zavedenie štvordňového týždňa odmietajú a preferujú, aby takéto skrátenie pracovného času zostalo dobrovoľným benefitom v rámci sociálnej politiky firiem.
Prečítaj si aj tieto články: