Biedronka otvára svoju predajňu v Revúcej.
- Poľský diskontný reťazec Biedronka rozširuje svoju sieť na Slovensku.
- Vo štvrtok 4. septembra 2025 otvorí novú predajňu v Revúcej na adrese M. R. Štefánika 15. Zákazníci si môžu prísť nakúpiť od 9.00 h.
- Reťazec avizuje, že aj v Revúcej ponúkne každodenné nízke ceny, ktoré majú platiť naprieč celým sortimentom.
Širší kontext: Pri príležitosti otvorenia pripravila Biedronka sprievodný program. Návštevníkov čaká koleso šťastia, vystúpenie maskota, maľovanie na tvár pre deti a koncert speváka Alana Murína.
Biedronka patrí medzi najväčšie maloobchodné siete v Poľsku. Na Slovensko vstúpila v roku 2024 a odvtedy postupne otvára nové predajne v rôznych regiónoch krajiny.
