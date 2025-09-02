Kategórie
dnes 2. septembra 2025 o 5:55
Čas čítania 0:48

Fico sa stretne so Zelenským. Najprv si však podá ruku s Putinom a čínským prezidentom

Fico sa stretne so Zelenským. Najprv si však podá ruku s Putinom a čínským prezidentom
Zdroj: Youtube/Smer – sociálna demokracia

Úrad vlády SR priblížil, že premiér odlieta do Číny v pondelok večer. S Putinom sa stretne v utorok.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) potvrdil, že počas návštevy čínskeho Pekingu absolvuje bilaterálne stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ruským prezidentom Vladimirom Putinom a s ďalšími vodcami.

Po návrate z Pekingu sa vo štvrtok večer presunie na východné Slovensko, aby v piatok absolvoval bilaterálne stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Fico o tom informoval na sociálnej sieti.

„Ak je v Pekingu, okrem prejavenia úcty obetiam vojny, šanca stretnúť sa so svetovými lídrami, treba ju využiť. Budú tam hlavy štátov, ktoré reprezentujú miliardy obyvateľov. Budú tam hlavy štátov, ktoré majú vlastné názory, možno správne, možno nesprávne, ale názory, ktoré treba vypočuť a rešpektovať ich,“ vyhlásil Fico s tým, že predstavitelia EÚ boli včas o jeho ceste upovedomení.

Dodal, že minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) si so šéfkou európskej diplomacie Kajou Kallasovou vymenil potrebné informácie.

Premiér odmieta tvrdenia opozície, že cestou do Číny sa vyhýba diskusiám o konsolidácii verejných financií. „Tých financií, ktoré nám odovzdali v roku 2023 v najhoršom stave v EÚ,“ pripomenul s tým, že v piatok po návrate zo stretnutia so Zelenským bude rokovať s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD), „ktorý vie presne, čo má v konsolidácii počas týždňa robiť“.

Detaily stretnutia s prezidentom Ukrajiny nepriblížil.

Správy z domova Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: Youtube/Smer – sociálna demokracia
