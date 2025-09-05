Záchranné zložky im poskytli predlekársku pomoc a zabezpečili havarované stroje.
Žilinskí hasiči zasahovali vo štvrtok (4. 9.) popoludní v rozostavanom tuneli Višňové, kde sa po náraze domiešavača a pádu z pracovnej plošiny zranili traja ľudia. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.
Nehoda sa stala pri západnom portáli tunela v katastri obce Višňové. „Zasahujúci hasiči spolu s príslušníkmi Hlavnej banskej záchrannej služby poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel záchrannej zdravotnej služby,“ uviedlo krajské riaditeľstvo.
Doplnilo, že hasiči havarované pracovné stroje zabezpečili proti pohybu a zamedzili úniku prevádzkových kvapalín. „Vďaka profesionálnej a efektívnej spolupráci všetkých zasahujúcich záchranných zložiek sa podarilo situáciu dostať pod kontrolu a minimalizovať následky nehody,“ dodali hasiči.