Majiteľ dúfa, že sa im podarí vybaviť výnimku a hostinec znova otvoriť.
Hostinec Havran, nachádzajúci sa na horskom priechode nad Piešťanmi, je momentálne dočasne zatvorený. Dôvodom je nariadenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave, ktoré prevádzku uzavrelo pre nedostatočný zdroj vody.
Majiteľ obľúbeného hostinca, ktorý navštevujú mnohí turisti z okolia, pre Refresher vysvetlil, že podnik stojí na kopci bez prístupu k verejnému vodovodu či studni. Od otvorenia v marci 2024 preto dovážali vodu z Piešťan a uskladňovali ju v podzemnej nádrži. Keďže v hostinci nevaria, voda slúžila výlučne na splachovanie toaliet a oplachovanie pohárov.
Podnet na kontrolu podal anonymný zdroj a inšpektori konštatovali, že podľa zákona musí každá prevádzka disponovať buď pripojením na verejný vodovod, alebo vlastnou otestovanou studňou.
Plánuje požiadať o výnimku
Majiteľ nechápe, prečo pri otvorení prevádzky v marci 2024 nebol zdroj vody problémom, no teraz už áno. Momentálne chce požiadať o výnimku a plánuje argumentovať tým, že hostinec by mohol fungovať podobne ako horská chata.
Takéto prevádzky totiž spravidla nemajú prístup k verejnému vodovodu a využívajú retenčné nádrže, do ktorých zachytávajú dažďovú vodu alebo roztopený sneh. Túto vodu následne používajú na bežnú údržbu, napríklad splachovanie či umývanie riadu.
Ak by sa hostincu nepodarilo získať povolenie na umývanie pohárov z vlastnej nádrže, je pripravený prejsť na jednorazové papierové obaly, podobne ako ambulantné predajne. V súčasnosti však hostinec zostáva zatvorený, kým sa problém so zdrojom vody nevyrieši.