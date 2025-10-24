Polícia obvinila lekára z nemocnice v Partizánskom z prečinu prijímania úplatku v hodnote 5000 eur
Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil lekára z nemocnice v Partizánskom z prečinu prijímania úplatku. Informovala o tom v piatok polícia na sociálnej sieti.
Policajti spresnili, že muža obvinili ešte začiatkom októbra. Podľa ich zistení mal ako lekár v súvislosti s výkonom svojej pracovnej činnosti ešte 10. augusta 2024 prijať finančnú hotovosť vo výške 5000 eur.
„Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov,“ dodala polícia.
PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová pre TASR uviedla, že vedenie partizánskej nemocnice zatiaľ nemá zo strany Policajného zboru oficiálne informácie o danom prípade. „Každopádne odsudzujeme akékoľvek korupčné správanie a dištancujeme sa od neho. Orgánom činným v trestnom konaní budeme v súlade s právnym poriadkom SR plne súčinní a nápomocní,“ vyhlásila.