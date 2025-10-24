Systém je súčasťou Európskej zelenej dohody a reguluje emisie oxidu uhličitého zo spaľovania palív.
Národná rada SR bude v piatok rokovať o uznesení, ktoré má udeliť mandát Vláde SR. Cieľom je, aby slovenská vláda na pôde Európskej únie žiadala prepracovanie nariadenia ETS 2 (Systém obchodovania s emisnými kvótami 2) a odloženie jeho účinnosti.
Hlas-SD upozorňuje, že systém ETS 2 predraží náklady bežných domácností a navýši celkovú cenovú hladinu na Slovensku. Emisné povolenky sa prejavia v cenách energií, verejnej dopravy, ako aj v cenách v obchodoch a reštauráciách, a pre rodinu môžu predstavovať ročné náklady vo výške 3000 eur.
Zároveň ocenili, že samit Európskej rady potvrdil prehodnocovanie systému ETS 2. K tomuto kroku dochádza, pretože tlak členských krajín, vrátane Slovenska a Maďarska, sa postupne stupňuje. Systém ETS 2 je súčasťou Zelenej dohody EÚ a reguluje emisie z cestnej dopravy a budov. Obchodovanie s emisnými kvótami by sa malo začať v roku 2027.