Počet prípadov svrabu v Českej republike rýchlo narastá a dosahuje najvyššie hodnoty za posledných dvadsať rokov. Ako sa proti nemu môžeme brániť?
Tento rok už infekciu nahlásilo viac ako 6 500 ľudí, čo je najviac za posledných 20 rokov. Ide o dvojnásobný nárast v porovnaní s rokom 2006, keď sa za rovnaké obdobie nakazilo len niečo vyše 3 000 ľudí.
„Najviac prípadov je hlásených medzi deťmi a mladistvými, a to aj s prihliadnutím na ich blízke kontakty. Dá sa preto predpokladať, že počet prípadov bude narastať,“ uviedla pre Novinky.cz epidemiologička Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) Kateřina Fabiánová.
Najviac postihnutý je Moravskosliezsky kraj, kde bolo zaznamenaných takmer 1000 prípadov. Na druhom mieste je Olomoucký kraj s 509 pacientmi a na treťom Ústecký kraj so 415 prípadmi.
Podľa SZÚ sa svrab šíri jednak priamym kontaktom koža na kožu (napríklad pri sexe alebo spaní v spoločnej posteli), jednak nepriamo prostredníctvom kontaminovanej posteľnej bielizne, oblečenia alebo bytového textilu.
Liečba si vyžaduje starostlivosť
Svrab spôsobuje parazit, roztoč svrab, ktorý sa zavŕtava do vrchnej vrstvy kože. Hlavnými príznakmi sú intenzívne svrbenie, často horšie v noci, a drobné červené pupienky alebo škrabance.
Liečba zvyčajne spočíva v používaní špeciálnych mastí alebo roztokov obsahujúcich účinné látky, ktoré sa aplikujú na celé telo. Niektorým pacientom lekári podávajú aj liečbu ivermektínom. Základom je však liečiť nielen pacienta, ale aj všetky blízke kontakty a dôkladne prať bielizeň, posteľnú bielizeň a oblečenie pri vysokej teplote.
Ak sa tieto opatrenia podcenia, infekcia sa môže rýchlo vrátiť. Lekári preto upozorňujú, že samoliečba bez konzultácie s odborníkom zvyčajne nestačí.
