Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Katarina Jánošíková TASR
dnes 8. septembra 2025 o 14:14
Čas čítania 0:46

Hlas dostal pokutu 5000 eur za neskoré zverejnenie pôžičky. Všetci členovia komisie hlasovali za

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Hlas dostal pokutu 5000 eur za neskoré zverejnenie pôžičky. Všetci členovia komisie hlasovali za
Zdroj: Instagram/ peter_pellegrini

Hlas-SD bude musieť zaplatiť pokutu za oneskorené zverejnenie zmluvy o pôžičke.

Koaličný Hlas-SD musí zaplatiť pokutu vo výške 5000 eur za oneskorené zverejnenie zmluvy o pôžičke s firmou Element Business. Rozhodla o tom Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, uviedol šéf komisie Eduard Burda.

Upozornil na to portál tvnoviny.sk. Pôžička šla na kampaň pred prezidentskými voľbami pre prezidenta Petra Pellegriniho.

PETER PELLEGRINI, EVA PELLEGRINI, SESTRA
Zdroj: Instagram/ peter_pellegrini


Štátna komisia dnes uložila politickej strane Hlas pokutu v správnom konaní za oneskorené zverejnenie zmluvy o pôžičke s firmou Element Business. Rozhodnutie bolo jednomyseľné, všetci prítomní členovia komisie hlasovali za,“ priblížil Burda. Prvý podnet na komisiu prišiel podľa neho priamo od Hlas-SD, druhý prišiel následne od Hnutia Slovensko.


Štátna volebná komisia začala konanie pre podozrenie z nesplnenia povinností podľa zákona o politických stranách. Strana je podľa zákona povinná zverejniť na webe údaje o prijatej pôžičke do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o pôžičke.


Podľa výročnej správy strana minulý rok evidovala jednu pôžičku veriteľa Element Business vo výške 300.000 eur. Hlas-SD ju prijal 26. januára 2024 a splatil 8. októbra 2024. Konateľkou firmy je prezidentova sestra Eva Pellegrini. Hlas-SD tvrdil, že informáciu o pôžičke na webstránku doplnili ihneď po tom, ako kontrolou zistili, že táto povinnosť nebola splnená.

19. augusta 2025 o 6:50 Čas čítania 8:02 Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor) Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
8. augusta 2025 o 15:10 Čas čítania 0:48 Pellegrini má ďalší problém s financovaním kampane. Hlas mu poslal 250-tisíc skôr, ako dostal pôžičku od sestry Pellegrini má ďalší problém s financovaním kampane. Hlas mu poslal 250-tisíc skôr, ako dostal pôžičku od sestry
18. júna 2025 o 18:40 Čas čítania 0:52 Hlas-SD chystá zmeny vo vedení. V predsedníctve končí Ján Ferenčák, pribudnú Ondruš a Lukáš Pellegrini Hlas-SD chystá zmeny vo vedení. V predsedníctve končí Ján Ferenčák, pribudnú Ondruš a Lukáš Pellegrini
Spravodajstvo modernej generácie
Naše spravodajstvo je prispôsobené modernej generácii, ktorá oceňuje rýchle a stručné informácie.
Sústreďujeme sa na poskytovanie správ, ktoré sú priamočiare a ľahko zrozumiteľné.
Prinášame obsah, ktorý rezonuje s tým, čo mladí ľudia dnes potrebujú vedieť – od globálnych udalostí až po lokálne novinky.
Buď súčasťou spravodajstva modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Pokuty Politici Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Instagram/ peter_pellegrini
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 3 hodinami
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
dnes o 12:11
Príspevok na pohreb sa zvýšil. Pozri sa, kto má nárok a ako oň požiadať
Príspevok na pohreb sa zvýšil. Pozri sa, kto má nárok a ako oň požiadať
dnes o 07:06
ZOZNAM: Na týchto slovenských čerpacích staniciach radšej netankuj. Kontrolóri zistili predaj nekvalitného paliva
ZOZNAM: Na týchto slovenských čerpacích staniciach radšej netankuj. Kontrolóri zistili predaj nekvalitného paliva
včera o 10:48
Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
3. 9. 2025 16:00
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
dnes o 07:46
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
včera o 10:48
Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
dnes o 07:46
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
dnes o 07:06
ZOZNAM: Na týchto slovenských čerpacích staniciach radšej netankuj. Kontrolóri zistili predaj nekvalitného paliva
ZOZNAM: Na týchto slovenských čerpacích staniciach radšej netankuj. Kontrolóri zistili predaj nekvalitného paliva
pred 3 hodinami
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
dnes o 09:00
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
3. 9. 2025 16:00
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
3. 9. 2025 16:00
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
3. 9. 2025 16:43
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
2. 9. 2025 8:21
Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
2. 9. 2025 14:49
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
pred 4 dňami
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
1. 9. 2025 16:19
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
Lifestyle news
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli pred 22 minútami
Sabrina Carpenter na MTV VMA podporila trans ľudí. Niektorí ju však kritizujú za fetišistický podtón pred hodinou
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém pred 3 hodinami
Skupina Coldplay prekonala Taylor Swift. Ich turné sa stalo najnavštevovanejším v histórii dnes o 12:17
Mladého Slováka prijali na Oxford. Na školné mu však chýba ešte takmer 30 000 eur dnes o 11:28
Arnold Schwarzenegger oženil syna. Patrick, známy aj z White Lotus, si vzal americkú modelku dnes o 09:59
Nebezpečnú látku v géloch na nechty zakázali v celej EÚ. Ohrozuje plodnosť aj nenarodené deti včera o 17:37
VIDEO: Formula sa prehnala po českej diaľnici. Policajti zastavili vodiča až na dvore jeho domu včera o 13:51
Influencer Vojta Žižka vyzbieral za pár hodín 4 milióny eur. Poslali mu ich jeho fanúšikovia včera o 11:21
Destinácia ďalšej série The White Lotus je známa. Po Havaji, Sicílii a Thajsku prichádza Francúzsko pred 2 dňami
Slovensko Všetko
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
pred 3 hodinami
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
Šamorínska fabrika Calearo krachuje po rokoch strát a dlhov. Odborníci varujú, že môže ísť len o začiatok väčších problémov v sektore.
Predajňa Intersport skončila zo dňa na deň. Narastajúce štátne konsolidačné opatrenia prinútili majiteľov zatvoriť prevádzku
pred 22 minútami
Predajňa Intersport skončila zo dňa na deň. Narastajúce štátne konsolidačné opatrenia prinútili majiteľov zatvoriť prevádzku
Moderátorka Zuzana Čimová po takmer siedmich rokoch končí v Markíze. Odchod označila za oslobodzujúci krok
dnes o 09:39
Moderátorka Zuzana Čimová po takmer siedmich rokoch končí v Markíze. Odchod označila za oslobodzujúci krok
Na Slovensko mieria silné búrky. Meteorológovia varujú pred lejakmi, vetrom a krúpami
dnes o 10:56
Na Slovensko mieria silné búrky. Meteorológovia varujú pred lejakmi, vetrom a krúpami
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
dnes o 09:00
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
Hromadná nehoda na východe: Záchranári zasahovali pri kolízii autobusu a kamióna, na mieste je viacero zranených
dnes o 08:18
Hromadná nehoda na východe: Záchranári zasahovali pri kolízii autobusu a kamióna, na mieste je viacero zranených
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
pred 2 hodinami
Hlas dostal pokutu 5000 eur za neskoré zverejnenie pôžičky. Všetci členovia komisie hlasovali za
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
2. 8. 2024 13:51
KOMENTÁR: Alžírska boxerka je pre slovenských politikov iba zámienka, aby mohli vyvolávať nenávisť
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
3. 9. 2025 11:20
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
Finančné starosti počas štúdia môžu byť menšie, ak poznáš všetky dostupné možnosti podpory.
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
1. 9. 2025 12:15
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia