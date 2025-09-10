Zhromaždenia sa uskutočnia v Bratislave aj ďalších mestách.
Ohlásené konsolidačné opatrenia na budúci rok sú vyhlásením vojny pracujúcim ľuďom na Slovensku. Ich situácia je už teraz zlá a môže sa stať neúnosnou, vyhlásili v stredu na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska (PS). Z týchto dôvodov zvolávajú na budúci týždeň v utorok (16. 9.) o 18.00 h protestné zhromaždenie v Bratislave, ale aj ďalších mestách.
Hnutie podľa jeho predsedu Michala Šimečku mesiace volá po tom, aby vláda začala šetriť na sebe. Namiesto toho však prichádza s opatreniami, ktoré podľa PS zoberú zamestnancom aj živnostníkom z ich zárobkov ďalšie stovky eur. „Toto je neúnosné. Ja sa obávam, že nielen naša ekonomika, ale aj mnohé naše domácnosti to už naozaj neunesú. A preto je potrebné vyslať jasný signál, že takto to nejde a že takto nemôžu ožobračovať ľudí na Slovensku,“ vyhlásil.
Avizoval, že na protest pozvú vystúpiť najbližších politických partnerov, ale aj zástupcov občianskeho sektora a pracujúcich. Za najbližších partnerov označil Šimečka strany SaS, KDH a Demokrati, s ktorými organizovali protesty aj v minulosti. „To je formát, ktorý považujeme aj za osvedčený, aj za užitočný do budúcna. Máme k sebe najbližšie, aj tie vzťahy sú najlepšie, aj sú naši preferovaní partneri do budúcej koalície,“ doplnil predseda PS.
Balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Informoval o tom v utorok (9. septembra) minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Výsledkom má byť zníženie deficitu a postupná stabilizácia verejného dlhu. Za zlý stav verejných financií môže podľa neho súčasná opozícia, ktorá vládla v rokoch 2020 až 2023.