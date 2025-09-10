Miestna samospráva obyvateľov vyzýva na opatrnosť a odporúča nevykladať odpad pred domy ani nepúšťať psy na voľno.
V podtatranskej Veľkej Lomnici (okres Kežmarok) zaznamenali v utorok (9. september) večer výskyt medveďa priamo medzi rodinnými domami. Video zachytávajúce šelmu sa rýchlo rozšírilo na sociálnych sieťach, informuje o tom obec Veľká Lomnica.
Samospráva upozornila miestnych, že k incidentu došlo na ulici Severná. O situácii boli upovedomení pracovníci zásahového tímu TANAP a aj okresný úrad, ktorí pohyb medveďa monitorujú.
Obyvatelia majú byť obozretní, nevykladať smetné nádoby voľne pred domy a venčiť psy len na vodítku. Obec apeluje na zvýšenú opatrnosť najmä v dotknutej lokalite.
9. septembra 2025 o 17:30 Čas čítania 0:22 Obec na Kysuciach je v pohotovosti. Obyvatelia nahlásili medveďa pri prechádzke so psami
5. septembra 2025 o 15:34 Čas čítania 0:26 TANAP upozorňuje na výskyt medveďa. Môže sa pohybovať v oblasti Smokovcov a Novej Lesnej