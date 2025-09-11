Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 11. septembra 2025 o 6:45
Čas čítania 1:05

Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
Zdroj: Freepik / rawpixel.com

Výsledky ukázali sedem oblastí, ktoré by mali byť prioritou pre verejný aj súkromný sektor.

Slovenské startupy sú silné v IT a zdravotníctve, úspešné sú najmä v zahraničí. Štvrtina z nich chce zo Slovenska odísť, chýba im lepší prístup k investorom a financovaniu a kvalitnejšia podpora. Vyplýva to z prieskumu Slovenskej sporiteľne a konzultačnej spoločnosti Civitta.


V prieskume spoločnosti zisťovali, ako funguje biznis slovenských startupov, kto sú ich zakladatelia a investori, akým spôsobom financujú svoj biznis, koľko ľudí v nich pracuje či akým spôsobom využívajú nielen štátnu podporu. Celkovo získali odpovede od 183 startupov a 41 investorov z približne 600 oslovených zástupcov startup komunity.

startup, podnikanie, mladí ľudia
Zdroj: Freepik / rawpixel.com


Takmer polovica startupov už dnes robí viac než 50 % tržieb v zahraničí. Najväčšou výzvou je však predaj. „Slováci sa vedia skvelo sústrediť na produkt, no predaj ide ťažšie. Hoci ženy sú súčasťou zakladateľských tímov v štvrtine startupov, z celkového počtu founderov tvoria len 15 %. To ukazuje, že diverzita je stále obrovskou výzvou,“ hodnotí partner spoločnosti Civitta Eva Šimeková.


Pribudli anjelskí investori, no šesť z desiatich z nich hovorí, že startupov na investovanie je málo. Až štvrtina firiem dokonca zvažuje odchod zo Slovenska.


Podľa prieskumu je najväčšou výzvou pre slovenské startupy predaj a získavanie zákazníkov (53 % označilo medzi top tri výzvy). Prekážkou je aj získavanie financovania (50 %) a rast či škálovanie (28 %). Výzvou je aj nábor technických a obchodných pozícií, kde sa startupy musia vyrovnať s nedostatkom talentovaných ľudí a konkurenciou veľkých firiem.

11. septembra 2025 o 6:14 Čas čítania 1:28 Zadržali podozrivého zo zastrelenia vplyvného aktivistu Charlieho Kirka. Trump mu poslal silný odkaz Zadržali podozrivého zo zastrelenia vplyvného aktivistu Charlieho Kirka. Trump mu poslal silný odkaz
10. septembra 2025 o 18:20 Čas čítania 0:38 Wizz Air presúva časť letov z Viedne do Bratislavy. Zruší desiatky liniek Wizz Air presúva časť letov z Viedne do Bratislavy. Zruší desiatky liniek
10. septembra 2025 o 17:00 Čas čítania 1:05 Opozícia plánuje protest proti vládnym úsporným opatreniam. Pracujúci a živnostníci majú ukázať svoj nesúhlas Opozícia plánuje protest proti vládnym úsporným opatreniam. Pracujúci a živnostníci majú ukázať svoj nesúhlas


Výsledky ukázali sedem oblastí, ktoré by mali byť prioritou pre verejný aj súkromný sektor. Sú nimi rozvoj podnikavosti vo vzdelávaní, stabilné inštitucionálne prostredie, podpora transferu technológií, lákanie talentov, podpora expanzie startupov do zahraničia, silnejšie prepojenie s korporáciami a štátom a rozšírenie ponuky inkubátorov a akcelerátorov so zahraničnými väzbami.

Sme nezávislí... (a aj zostaneme)
Ako nezávislé médium poskytujeme objektívne spravodajstvo, bez zásahu korporátnych sponzorov alebo politického tlaku.
Sme financovaní priamo od našich čitateľov, čo nám umožňuje zostať verní našim hodnotám a tvoriť transparentný a nezaujatý obsah.
Tvorbu dôveryhodného spravodajstva môžeš podporiť kúpou predplatného.
Podporím vás
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Freepik / rawpixel.com
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
pred hodinou
Zadržali podozrivého zo zastrelenia vplyvného aktivistu Charlieho Kirka. Trump mu poslal silný odkaz
Zadržali podozrivého zo zastrelenia vplyvného aktivistu Charlieho Kirka. Trump mu poslal silný odkaz
včera o 11:48
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
pred 45 minútami
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
pred 2 dňami
Obec na Kysuciach je v pohotovosti. Obyvatelia nahlásili medveďa pri prechádzke so psami
Obec na Kysuciach je v pohotovosti. Obyvatelia nahlásili medveďa pri prechádzke so psami
pred 2 dňami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
pred 3 dňami
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
pred 2 dňami
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
včera o 10:30
AKTUÁLNE: Poľsko po invázii ruských dronov zvažuje aktiváciu článku 4 NATO. Čo to znamená?
AKTUÁLNE: Poľsko po invázii ruských dronov zvažuje aktiváciu článku 4 NATO. Čo to znamená?
pred 2 dňami
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
pred 3 dňami
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
pred 2 dňami
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
3. 9. 2025 16:00
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
pred 2 dňami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
4. 9. 2025 16:44
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Lifestyle news
Lietajúce auto zo Slovenska je opäť na scéne. Po rokoch sa objaví na výstavnom pódiu včera o 19:05
Tento DC seriál môže poraziť Menendezovcov aj Adolescenta. Colin Farrell sa kvôli nemu zmenil na nepoznanie včera o 18:13
Toto sú svadobné red flags. Podľa fotografov predpovedajú rozvod ešte skôr, než sa rozkrojí torta včera o 17:28
Epsteinova narodeninová kniha rozvírila americkú politiku: Pod kresbou nahého tela je podpis „Donald“, Trump sa bráni včera o 16:31
Petra Vlhová potvrdila návrat na lyže. Popri rehabilitácii otvorila aj vlastné múzeum včera o 15:25
Najväčšie slovenské mestá opäť rozžiari Biela noc. Svoje inštalácie predvedie v najbližších dňoch vyše 200 umelcov včera o 14:12
Slovenský lekár vyvinul prelomový typ operácie. Jeho prínos ocenili aj odborníci zo zahraničia včera o 13:00
VIDEO: Nová luxusná jachta sa potopila už pri svojej prvej plavbe. Posádka musela doplávať k pobrežiu včera o 11:58
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč v reálnom čase priamo do ucha včera o 10:46
Česká novinka je prepadákom v kinách aj na Netflixe. Nepomohli ani dobré recenzie včera o 09:55
Slovensko Všetko
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
včera o 11:48
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
Dôchodcovia budú nasledujúce roky dostávať rovnaké sumy ako v roku 2025, bez ohľadu na rast priemerných penzií.
Polícia po 24 rokoch dopadla hľadaného podvodníka. Muž sa roky skrýval, aby sa vyhol výkonu trestu
včera o 13:10
Polícia po 24 rokoch dopadla hľadaného podvodníka. Muž sa roky skrýval, aby sa vyhol výkonu trestu
Pellegrini ostro kritizuje konsolidačný balík Ficovej vlády. Objem opatrení za takmer 3 miliardy ho zaskočil
včera o 11:10
Pellegrini ostro kritizuje konsolidačný balík Ficovej vlády. Objem opatrení za takmer 3 miliardy ho zaskočil
Živnostníci si priplatia na sociálnych a zdravotných odvodoch. Začínajúci podnikatelia budú platiť už po šiestich mesiacoch
včera o 16:20
Živnostníci si priplatia na sociálnych a zdravotných odvodoch. Začínajúci podnikatelia budú platiť už po šiestich mesiacoch
Zamestnávatelia varujú pred dopadom nového konsolidačného balíka: Vyššie dane a odvody ohrozujú podnikanie a pracovné miesta
včera o 17:39
Zamestnávatelia varujú pred dopadom nového konsolidačného balíka: Vyššie dane a odvody ohrozujú podnikanie a pracovné miesta
Opozícia plánuje protest proti vládnym úsporným opatreniam. Pracujúci a živnostníci majú ukázať svoj nesúhlas
včera o 17:00
Opozícia plánuje protest proti vládnym úsporným opatreniam. Pracujúci a živnostníci majú ukázať svoj nesúhlas
Zahraničie Všetko
Trump pre neho žiada trest smrti. Muža, ktorý na smrť dobodal ukrajinskú utečenkyňu, nazval zviera
pred 9 minútami
Trump pre neho žiada trest smrti. Muža, ktorý na smrť dobodal ukrajinskú utečenkyňu, nazval zviera
včera o 15:46
Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ
pred hodinou
Zadržali podozrivého zo zastrelenia vplyvného aktivistu Charlieho Kirka. Trump mu poslal silný odkaz
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
včera o 06:30
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
Prvá výplata môže byť príležitosťou vytvoriť si núdzový fond a rozumne rozdeliť peniaze na výdavky aj sporenie.
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
3. 9. 2025 11:20
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
1. 9. 2025 12:15
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia