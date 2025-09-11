Výsledky ukázali sedem oblastí, ktoré by mali byť prioritou pre verejný aj súkromný sektor.
Slovenské startupy sú silné v IT a zdravotníctve, úspešné sú najmä v zahraničí. Štvrtina z nich chce zo Slovenska odísť, chýba im lepší prístup k investorom a financovaniu a kvalitnejšia podpora. Vyplýva to z prieskumu Slovenskej sporiteľne a konzultačnej spoločnosti Civitta.
V prieskume spoločnosti zisťovali, ako funguje biznis slovenských startupov, kto sú ich zakladatelia a investori, akým spôsobom financujú svoj biznis, koľko ľudí v nich pracuje či akým spôsobom využívajú nielen štátnu podporu. Celkovo získali odpovede od 183 startupov a 41 investorov z približne 600 oslovených zástupcov startup komunity.
Takmer polovica startupov už dnes robí viac než 50 % tržieb v zahraničí. Najväčšou výzvou je však predaj. „Slováci sa vedia skvelo sústrediť na produkt, no predaj ide ťažšie. Hoci ženy sú súčasťou zakladateľských tímov v štvrtine startupov, z celkového počtu founderov tvoria len 15 %. To ukazuje, že diverzita je stále obrovskou výzvou,“ hodnotí partner spoločnosti Civitta Eva Šimeková.
Pribudli anjelskí investori, no šesť z desiatich z nich hovorí, že startupov na investovanie je málo. Až štvrtina firiem dokonca zvažuje odchod zo Slovenska.
Podľa prieskumu je najväčšou výzvou pre slovenské startupy predaj a získavanie zákazníkov (53 % označilo medzi top tri výzvy). Prekážkou je aj získavanie financovania (50 %) a rast či škálovanie (28 %). Výzvou je aj nábor technických a obchodných pozícií, kde sa startupy musia vyrovnať s nedostatkom talentovaných ľudí a konkurenciou veľkých firiem.
Výsledky ukázali sedem oblastí, ktoré by mali byť prioritou pre verejný aj súkromný sektor. Sú nimi rozvoj podnikavosti vo vzdelávaní, stabilné inštitucionálne prostredie, podpora transferu technológií, lákanie talentov, podpora expanzie startupov do zahraničia, silnejšie prepojenie s korporáciami a štátom a rozšírenie ponuky inkubátorov a akcelerátorov so zahraničnými väzbami.