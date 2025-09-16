Kategórie
Aneta Gospičová TASR
včera 16. septembra 2025 o 19:58
Čas čítania 1:14

Rusko a Bielorusko nacvičujú odpaly taktických jadrových zbraní. Ich manévre znepokojujú susedov

Kategória:
Zahraničie
Zdroj: Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Bielorusko má na svojom území ruské taktické jadrové zbrane, ktoré zostávajú pod kontrolou a velením Moskvy.

Rusko a Bielorusko v rámci spoločných vojenských manévrov nacvičujú aj odpaľovanie ruských taktických jadrových zbraní, uviedol v utorok bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. 

Štátne médiá citovali aj vyjadrenie náčelníka generálneho štábu, že na manévroch precvičujú tiež nasadenie ruských hypersonických rakiet Orešnik, ktoré Moskva vlani skúšobne odpálila vo vojne na Ukrajine.

Rusko a Bielorusko v utorok končia päťdňové rozsiahle vojenské cvičenie Západ 2025, ktoré je podľa nich zamerané na otestovanie bojovej pripravenosti. Vzhľadom na konflikt na Ukrajine však znepokojilo viaceré okolité krajiny.

Cvičenie má podľa západných vojenských analytikov zastrašiť Európu. Spustili ho krátko po tom, ako sily Poľska a NATO zostrelili ruské drony, ktoré vstúpili do poľského vzdušného priestoru. Varšava v reakcii preventívne uzavrela hranicu s Bieloruskom.

Lukašenko v utorok podľa štátnej tlačovej agentúry Belta povedal, že je len prirodzené, že ruské taktické jadrové zbrane sú súčasťou vojenského cvičenia.

„Cvičíme tu všetko. Aj oni (Západ) to vedia, neskrývame to. Od odpaľovania konvenčných menších zbraní po jadrové hlavice. Musíme byť schopní urobiť toto všetko. Prečo by inak boli na bieloruskom území,“ uviedol bieloruský líder. „Ale rozhodne neplánujeme týmto niekoho ohrozovať,“ vyhlásil.

Rakety sú pod kontrolou Moskvy

Bielorusko má na svojom území ruské taktické jadrové zbrane, ktoré zostávajú pod kontrolou a velením Moskvy, pripomenul Reuters. Ruský prezident Vladimir Putin koncom minulého roka povedal, že v druhom polroku 2025 by mohli v Bielorusku umiestniť aj rakety Orešnik, ktoré je podľa neho nemožné zostreliť.

Lukašenko, ktorý vedie pravidelné rozhovory s Putinom, umožnil Moskve využiť bieloruské územie na vstup vojenských jednotiek na Ukrajinu vo februári 2022, nezapojil však do invázie svoju armádu.

Americký prezident Donald Trump začal budovať bližšie vzťahy s Lukašenkom a minulý týždeň zmiernil niektoré sankcie voči Bielorusku výmenou za prepustenie 52 väzňov vrátane politických oponentov dlhoročného lídra. Známkou zlepšujúcich sa vzťahov bolo aj to, že v pondelok časť cvičení Západ 2025 pozorovali armádni dôstojníci z USA.

Prezident Bieloruska Alexandr Lukašenko.
Zdroj: Kancelária predsedu NR SR
Domov
Zdieľať
Diskusia