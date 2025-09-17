Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová TASR
dnes 17. septembra 2025 o 9:42
Čas čítania 1:10

Generálny prokurátor Žilinka definitívne zrušil obvinenia trom bývalým policajtom NAKA

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Generálny prokurátor Žilinka definitívne zrušil obvinenia trom bývalým policajtom NAKA
Zdroj: TASR/ Ondrej Hercegh

Žilina rovnako zrušil aj uznesenie prokurátora o zamietnutí sťažnosti obvinených, podanej proti uzneseniu o vznesení obvinenia.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka zrušil v utorok (16. 9.) obvinenia trom policajtom bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Dunčkovi, Róbertovi Magulovi a Romanovi Stašovi.

Rovnako zrušil aj uznesenie prokurátora o zamietnutí sťažnosti obvinených, podanej proti uzneseniu o vznesení obvinenia. Žilinka tak urobil z dôvodu, že rozhodnutiami vyšetrovateľa a prokurátora a v konaní, ktoré im predchádzalo, bol porušený zákon v neprospech obvinených, v ustanoveniach procesnoprávnych, ako aj hmotnoprávnych. Informovala o tom hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.

Ako ďalej vysvetlila, podstatné porušenia zákona zistené v postupe a rozhodnutiach orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) spočívali v tom, že skutok opísaný v uznesení o vznesení obvinenia nenapĺňal zákonné znaky trestného činu marenia spravodlivosti. Rovnako zistené skutočnosti neumožňovali prijať dostatočne odôvodnený záver, že sa skutok stal tak, ako bol opísaný v uznesení o vznesení obvinenia.


„V prípade skutku právne kvalifikovaného ako zločin vydierania bolo obvinenie vznesené bez splnenia zákonných podmienok na taký postup, keď pred vznesením obvinenia nebola spôsobom nevyvolávajúcim pochybnosti dôkazne podporená jediná usvedčujúca výpoveď svedka, ktorý mal sám záujem na výsledku trestného konania, a neboli vyčerpané všetky dostupné dôkazy v záujme dosiahnutia vyššej miery pravdepodobnosti spáchania trestného činu konkrétnou osobou, ktorú vyžaduje zákon,“ priblížila Drobová.

17. septembra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:34 Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí


Pokračovala, že zistené podstatné porušenia zákona zo strany OČTK tak mali za následok porušenie zásady „stíhania len zo zákonných dôvodov a zákonným spôsobom“.


Žilinka zdôrazňuje, že záujem zákonnosti trestného konania musí byť vždy nadradený akémukoľvek inému záujmu vrátane záujmu na naplnení účelu trestného konania.


„Generálny prokurátor Slovenskej republiky zároveň vyšetrovateľovi Úradu inšpekčnej služby prikázal, aby o veci znovu konal a rozhodol,“ doplnila Drobová.


Branislavovi Dunčkovi zrušil Žilinka obvinenie pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti, spáchané spolupáchateľstvom, Romanovi Stašovi pre zločin marenia spravodlivosti spáchaný spolupáchateľstvom a Róbertovi Magulovi pre zločin vydierania spáchaný spolupáchateľstvom.

Prečítaj si aj tieto články:

16. septembra 2025 o 8:16 Čas čítania 0:16 Maskovaný klaun so zbraňou prepadol herňu v Rovinke. Odniesol si približne 2-tisíc eur a zmizol bez stopy Maskovaný klaun so zbraňou prepadol herňu v Rovinke. Odniesol si približne 2-tisíc eur a zmizol bez stopy
15. septembra 2025 o 16:56 Čas čítania 0:36 Polícia rozbila drogový gang na východe Slovenska. Jednému z podozrivých hrozí až 15 rokov Polícia rozbila drogový gang na východe Slovenska. Jednému z podozrivých hrozí až 15 rokov
15. septembra 2025 o 15:29 Čas čítania 0:18 Rodinná hádka v Poltári skončila tragicky. Žena bodla muža nožom, zraneniam počas prevozu podľahol Rodinná hádka v Poltári skončila tragicky. Žena bodla muža nožom, zraneniam počas prevozu podľahol
Maroš Žilinka.
Maroš Žilinka. Zdroj: TASR/Martin Baumann
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Maroš Žilinka Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/ Ondrej Hercegh
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 16:14
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
pred 3 hodinami
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
včera o 21:09
Aktuálne: Ministerku kultúry Šimkovičovú hospitalizovali v nemocnici
Aktuálne: Ministerku kultúry Šimkovičovú hospitalizovali v nemocnici
včera o 14:20
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
dnes o 07:12
Koalícia na čele s komunistami má v Česku veľké plány. Chcú dvojciferný výsledok, ukončiť pomoc Ukrajine a vystúpiť z NATO
Koalícia na čele s komunistami má v Česku veľké plány. Chcú dvojciferný výsledok, ukončiť pomoc Ukrajine a vystúpiť z NATO
11. 9. 2025 13:06
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
včera o 16:14
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
včera o 14:20
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
včera o 21:09
Aktuálne: Ministerku kultúry Šimkovičovú hospitalizovali v nemocnici
Aktuálne: Ministerku kultúry Šimkovičovú hospitalizovali v nemocnici
včera o 13:29
AKTUÁLNE: V Tatrách zastavili vlakovú dopravu. V železničnej stanici Poprad niekto nahlásil bombu
AKTUÁLNE: V Tatrách zastavili vlakovú dopravu. V železničnej stanici Poprad niekto nahlásil bombu
včera o 12:10
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
včera o 18:09
VIDEO: V Bratislave aktuálne demonštrujú tisíce ľudí. Gröhling chce na 17. novembra zvolať generálny štrajk
VIDEO: V Bratislave aktuálne demonštrujú tisíce ľudí. Gröhling chce na 17. novembra zvolať generálny štrajk
9. 9. 2025 18:10
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
včera o 16:14
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
9. 9. 2025 13:30
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
8. 9. 2025 7:46
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
11. 9. 2025 13:06
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
10. 9. 2025 11:48
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
Lifestyle news
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu pred 12 minútami
„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal pred 26 minútami
Vo varšavskom metre otvorili knižnicu pod zemou. Okrem 16 000 kníh sa v nej nachádza aj bylinková záhrada či káva zdarma pred hodinou
Známy „Tinder Swindler“ bol zatknutý za ďalší podvod. Ženu z Berlína mal okradnúť o viac ako 40 000 eur pred 2 hodinami
Izrael nominoval na Oscara arabsky hovorenú drámu The Sea. V hlavnej úlohe je palestínsky chlapec pred 3 hodinami
Ed Sheeran už má naplánovaný posmrtný album. Prezradil názov aj myšlienku za tracklistom včera o 19:03
Záchranný tím vyrazil pre telo tragicky zosnulej Laury Dahlmeierovej. Urobili tak aj napriek jej vôli včera o 18:07
Už o pár dní otvoria záhadný list T. G. Masaryka. Jeho posledné slová budú odhalené po takmer 90 rokoch včera o 17:19
Víťazka Let's Dance sa vydala. Spievala jej Tina či Miro Jaroš, cez facetime zagratuloval aj Peter Sagan včera o 16:22
Taylor Swift je na vrchole nielen vďaka talentu. Harvardská expertka opísala 7 vlastností úspešného človeka, ktoré môžeš mať aj ty včera o 15:34
Slovensko Všetko
Aktuálne: Ministerku kultúry Šimkovičovú hospitalizovali v nemocnici
včera o 21:09
Aktuálne: Ministerku kultúry Šimkovičovú hospitalizovali v nemocnici
Hovorkyňa spresnila, čo sa stalo.
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
pred 3 hodinami
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
Slovensko sa dočká návratu leta. Po daždivých dňoch prídu slnečné lúče a tropické teploty
pred hodinou
Slovensko sa dočká návratu leta. Po daždivých dňoch prídu slnečné lúče a tropické teploty
VIDEO: V Bratislave aktuálne demonštrujú tisíce ľudí. Gröhling chce na 17. novembra zvolať generálny štrajk
včera o 18:09
VIDEO: V Bratislave aktuálne demonštrujú tisíce ľudí. Gröhling chce na 17. novembra zvolať generálny štrajk
Bývalý policajný funkcionár donášal mafiánom sátorovcom. Pomohla mu novela Trestného zákona, dva jeho skutky sú premlčané
včera o 17:39
Bývalý policajný funkcionár donášal mafiánom sátorovcom. Pomohla mu novela Trestného zákona, dva jeho skutky sú premlčané
Kaliňák dostal pokutu za nepriznanú vilu v Chorvátsku. Zaplatí trojnásobok mesačného platu
včera o 17:44
Kaliňák dostal pokutu za nepriznanú vilu v Chorvátsku. Zaplatí trojnásobok mesačného platu
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
9. 8. 2025 16:50
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
dnes o 06:30
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Nespokojnosť, stagnácia či nezdravé pracovné prostredie dokážu postupne vyčerpať tvoju energiu, motiváciu a ovplyvniť aj osobný život.
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
včera o 09:02
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
pred 2 dňami
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
pred 4 dňami
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
11. 9. 2025 16:25
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia